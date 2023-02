Sala de risco que ficará no gabinete do chefe do Executivo, visando à avaliação de questões geológicas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/02/2023 17:22

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu na manhã desta quinta-feira (16) com o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luiz Magalhães, e sua equipe, para tratar da criação de uma sala de risco que ficará no gabinete do chefe do Executivo, visando à avaliação de questões geológicas e beneficiando o município e a região Sul Fluminense. Barra Mansa foi escolhida por ser uma localidade bastante afetada por transtornos no período chuvoso, assim como outras cidades da região, como Piraí, Rio Claro e Pinheiral.

O presidente do DRM-RJ, Luiz Magalhães, informou que a sala de risco vai contar com três geólogos de prontidão no município, acompanhando e inspecionando os locais que demandem alguma ação. Barra Mansa se torna, dessa forma, o principal ponto avançado do DRM, facilitando o trabalho logístico do órgão, que vai atuar em conjunto com a Defesa Civil, seguindo o plano de contingência vigente no município.

“Nós vamos receber as informações do Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) e estaremos mais perto das unidades de Defesa Civil da região. Quando for necessária alguma ação local, nós deslocaremos as equipes lotadas em Barra Mansa, não sendo mais necessário elas virem do Rio de Janeiro. Estaremos de plantão neste Carnaval para avaliar os casos e tomar as ações necessárias”, completou Magalhães.

Rodrigo Drable alertou que as chuvas intensas tornam o período crítico porque há possibilidade de movimentação de terra, colocando a população em risco. “Nós estamos nos antecipando. O objetivo da prefeitura, com isso, munida de dados técnicos, é fazer com que a Defesa Civil avalie os locais e interdite o que for necessário. Pedimos a colaboração de todos, entendendo que imóvel interditado está em risco e as pessoas devem sair de lá. É fundamental que o morador que está em local interditado, obedeça a orientação e saia. O mais importante é preservar vidas”, disse.

O prefeito ressaltou ainda que Barra Mansa registra hoje mais de 600 áreas privadas que deveriam ser protegidas com muros. “Nós estamos estudando e analisando tecnicamente esses locais. Muita gente espera que a prefeitura faça muro de contenção em toda área privada em encosta. Nós gostaríamos muito, mas não é possível”, concluiu.

Também participaram da reunião o delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia, Flávio Narciso; o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o secretário de Governo, Luiz Furlani; o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando; o procurador do município, César Catapreta; a subprocuradora Paula Torres; e o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

Plantão de Carnaval

A Defesa Civil, a Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) estarão em serviço de plantão durante todo o feriado de Carnaval. Com previsão de chuva para os dias de folia, as equipes estarão em alerta para evitar possíveis transtornos.

A Defesa Civil estará em sistema de alerta para as chuvas que estão previstas para caírem durante todo o feriado. O coordenador, João Vitor da Silva Ramos, alertou a população para a quantidade de chuva esperada. “A previsão que temos para este Carnaval é de chuvas intensas, classificação de moderada a forte. De sexta até segunda-feira, temos uma previsão de 150 milímetros ao todo, podendo ser divididas entre os três dias ou caindo em apenas um dia”, destacou.

Em caso de emergências ou dúvidas a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) estará intensificando a limpeza de barro na cidade durante todo o Carnaval. Através do WhatsApp (24) 99967-8267 ou do telefone (24) 3029-9380, a população pode entrar em contato com a SMMU.

O Saae-BM, com sua equipe de plantonistas, vai acompanhar os serviços de retirada de lama, entulho e volumosos. Caso haja a necessidade de alguma outra atividade, a equipe será direcionada. O contato pode ser feito pelos números 115; (24) 3512-4333; além do WhatsApp (24) 99876-3526.