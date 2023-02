Auto de conclusão da obra foi do Edifício Greenville, localizado no bairro Cristo Redentor (Santa Rosa) - Felipe Vieira/Secom PMVR

Publicado 16/02/2023 17:14

Barra Mansa - O Secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, assinou na tarde desta quinta-feira (16), o auto de conclusão da obra do Edifício Greenville, localizado no bairro Cristo Redentor (Santa Rosa). O documento, popularmente conhecido como ‘Habite-se’, foi entregue ao proprietário da PVG Engenharia, Vinícius Bruno Gavião.

“Trabalhamos em parceria e com total transparência, oferecendo apoio a área técnica para o desenvolvimento da construção civil, gerando empregos e favorecendo a arrecadação do ISS, o que ajuda a fomentar a economia do nosso município”, destacou Eros.

Vinícius Gavião comemorou a entrega do documento e disse da sua satisfação em trabalhar no município. “Atuei 17 anos em outras cidades do Estado. A burocracia que até então existia na administração municipal era um grande entrave para alavancar a construção civil. A atual gestão, com foco no desenvolvimento do setor, tem proporcionado avanços. Para se ter ideia, mesmo com dois anos de retração provocada pela pandemia da Covid-19, este é o quinto prédio que entrego e ainda este ano, projetamos a conclusão de outro edifício”, detalhou.

O que é Habite-se?

A chefe do setor do uso do solo, engenheira Larissa Canesqui, participou do evento e explicou que a certidão de auto de conclusão da obra atesta que o imóvel está pronto para ser habitado e foi construído ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente o Código de Obras. “Emitimos o documento após vistoria ao imóvel, realizada com a finalidade de constatar se a construção erguida está em conformidade com o projeto aprovado inicialmente na secretaria”. Com o documento, a construtora está apta a entregar as chaves dos imóveis aos novos proprietários.