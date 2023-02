Vice-prefeita Fátima Lima conduziu a entrega dos óculos para os munícipes - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 17/02/2023 16:40

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa entregou mais 90 armações na manhã desta sexta-feira (17). A vice-prefeita Fátima Lima conduziu a entrega das unidades para os munícipes. Também estiveram no evento o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando; o gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, e o gerente de Relações Comunitárias, Vicente Reis.

O projeto está em vigor desde 2019 e é realizado pelas Secretarias de Saúde e Educação. Desde sua fundação, a Fábrica de Óculos já conta com aproximadamente 6 mil unidades entregues.

“Fazemos este projeto com muita felicidade para todos os moradores. Gostaria de agradecer a todos os profissionais responsáveis pelas lentes e a cada pessoa que faz essa Fábrica ser realidade. Nossas armações são de uma qualidade ótima e fico muito feliz em poder fazer parte de tudo isso”, disse a vice-prefeita, que também fez um alerta para os munícipes que não pegaram seus óculos.

“Infelizmente, temos muitos casos de pessoas que fazem os exames, escolhem sua armação e não vem buscar. Muitas crianças e idosos precisam dos óculos para melhorar a sua qualidade de vida. Por conta disso, fazemos um apelo para que esses munícipes venham fazer a coleta de suas armações, pois é um projeto de alto investimento e que fazemos com muito carinho para todos” acrescentou.

O gerente Joel Valcir celebrou a terceira entrega de 2023. No total, 360 óculos já foram entregues neste ano. “Felizmente, começamos o ano com uma excelente demanda na nossa Fábrica. Já tínhamos entregado o total de 270 óculos em janeiro, e hoje foram mais 90. Agradeço a Deus, ao prefeito Rodrigo Drable e a nossa vice Fátima Lima por estamos conseguindo cumprir os prazos e contribuir com a qualidade de vida de nossa população”, disse Valcir.

Uma das contempladas nesta manhã foi Nautília José, moradora do bairro Cotiara, que elogiou o prazo e o atendimento da Fábrica. “Eu fiz os meus exames, escolhi o modelo da minha armação e, em menos de 30 dias, peguei os meus óculos. O atendimento foi maravilhoso e estou saindo daqui muito feliz hoje” destacou a moradora.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, n° 263, no Centro. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).