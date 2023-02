Publicado 17/02/2023 16:59

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa irá interditar a Avenida Presidente Vargas (Beira Rio), nos próximos dias 19, 20, 21 e 22, a partir do meio-dia. A medida se estende até às 23h30 devido às festividades de Carnaval que acontecem no Calçadão Dama do Samba.

Neste período, os motoristas que vêm da Rua Argemiro de Paula Coutinho, sentido Centro, devem acessar a Rua José Cardoso Guimarães Cotia. A mesma orientação vale para os motoristas que trafegam do bairro Ano Bom, sentido Centro, utilizando a Ponte dos Arcos.

De acordo com o secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, agentes da Guarda Municipal atuarão na organização do fluxo de veículos nesta localidade, além de compor a equipe que reforçará a segurança juntamente com as polícias Civil e Militar.

A Guarda Municipal também acompanhará os desfiles dos blocos carnavalescos no Centro, Morro do Cruzeiro, Vista Alegre e Roberto Silveira.