Publicado 17/02/2023 17:08

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), em conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), vai reforçar a programação de limpeza nos bairros da cidade neste feriado de Carnaval. Essa intensificação também ocorre pela previsão de chuva dos próximos dias.

As ações se iniciam neste sábado (18), e seguem até Quarta-Feira de Cinzas (22), em diversos bairros, com intuito de promover melhor qualidade de vida aos munícipes e evitar proliferação de doenças, além de preservar o meio ambiente. Serão realizadas coletas de volumosos, de terra, de entulho e/ou lama e a varrição especial.

O secretário de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, ressalta que a pasta está trabalhando junto com o Saae-BM em busca de um melhor trabalho para o cidadão.

“A secretaria tem uma parceria com o Saae-BM, importantíssima para a manutenção do nosso município. É um pedido do prefeito Rodrigo Drable manter a cidade sempre limpa e nós juntamos nossos esforços para isso. Neste Carnaval optamos por intensificar ainda mais os nossos trabalhos para garantir uma folia melhor para nossa população, uma vez que estamos com uma programação especial de blocos de Carnaval pela cidade”, disse.

Devido às chuvas a programação poderá sofrer alterações. Confira o cronograma completo para os próximos dias de folia:

Coleta de volumosos:

1- Vila Nova, nas ruas José Melchiades e Major José Bento;

2- Santa Maria 2, na Rua Denisar Leon do Nascimento;

3- Centro, nas ruas Dario Aragão, Francisco Vilela, Prefeito João Chiesse Filho, Ver. Hamilton Reis Alves e outras;

4- Nova Esperança, nas ruas Olavo Bilac, Florianópolis e outras;

5- São Judas, nas ruas São João e Santa Rita de Cassia;

6- Roberto Silveira, na Rua Ary Thomé.

Coleta de terra, entulho e/ou lama:

1- Colônia, na Estrada Gov. Chagas Freitas;

2- Vista Alegre, no Loteamento Sofia e outras localidades;

3- Vila Maria, na Rua 13 de Maio e outras.

4- Vila Independência, na Rua 8-A.

5- Boa Sorte, na rua Leonísio Sócrates Batista.

6- Nova Esperança, na Rua Florianópolis.

7- Siderlândia, em diversas ruas.

8- Jardim Primavera, na Rua Bernardo Manoel da Silva.

Varrição especial:

1- Centro, nas Avenidas Joaquim Leite e Dr. Dario Aragão e nas ruas Presidente Getúlio Vargas, Pinto Ribeiro e outras;

2- Roberto Silveira, nas ruas Quinze de Novembro, Beira Rio e outras;

3- Vista Alegre, na Avenida Cristiano dos Reis Meireles e outras localidades.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.