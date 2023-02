Apresentação relembrou grandes enredos da agremiação que marcaram história ao longo dos anos - CCS PMBM

Publicado 20/02/2023 12:18

Barra Mansa - O ritmo contagiante da bateria da Escola de Samba Portela empolgou os foliões barra-mansenses no sábado de Carnaval (18), no Calçadão Dama do Samba, no Centro. Durante a apresentação foram relembrados os grandes enredos da agremiação que marcaram a história ao longo dos anos, como ‘O Mundo Melhor de Pixinguinha’ (1974); ‘Das Maravilhas do Mar, Fez-se o Esplendor de Uma Noite’ (1981); ‘Contos de Areia’ (1984); e claro, o samba enredo de 2023 de ‘O Azul Que Vem do Infinito’.

O compasso e a batida firma da bateria são reconhecidos em todo o Brasil. Quem fez questão de demonstrar toda sua alegria foi a ‘Jane da PIT’, morador do bairro Piteiras. “A Portela arrasou, foi maravilhoso, extraordinário. Agradou geral. O povão adorou este evento organizado pela Prefeitura”.

A moradora do bairro Paraíso, Evelin Vitória Souza, destacou a segurança do evento. “Adorei toda estrutura e organização da festa. Estou grávida e aproveitei a festa sem medo de que houvesse alguma briga. A Portela foi esplêndida em sua apresentação. Amei”.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, ressaltou que todos os eventos realizados durante o dia, foram marcados por alegria, empolgação e segurança. “Foi tudo muito tranquilo e as pessoas de diversas idades puderam se divertir com muita tranquilidade. Nem mesmo a chuva que ameaçou cair atrapalhou a festa”.

Sobre a estrutura, Bravo destacou que a instalação do Posto Médico foi estruturada no Palácio Barão de Guapi, com equipe médica, enfermeiros e técnicos, além de equipamentos e UTI Móvel para os atendimentos prioritários e remoções de emergência.

O sábado de folia pela cidade

O Bloco Me Beija Direito levou um mundo de alegria e cores pelas ruas do Centro de Barra Mansa. O ritmo do samba no pé e releitura das marchinhas e sambas enredos embalam os amantes desta grande festa.

Uma multidão acompanhou o tradicional Bloco do Boi, pelas ruas do bairro Roberto Silveira e Centro. A agremiação existe há 77 anos e nasceu de uma simples brincadeira de correr atrás das crianças com uma cabeça de boi, que depois se tornou a referência do bloco.

O Bailinho Kids, realizado no Calçadão Dama do Samba, animado pela cantora Cecília Reis, reuniu muitas crianças e seus familiares. O evento foi um verdadeiro encontro de brilhos e fantasias retratados nos personagens infantis, desde super heróis a bailarinas.

Ainda no Calçadão Dama do Samba, a bateria da Banda Super Show, esquentou os foliões para a apresentação da Bateria da Portela.