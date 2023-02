Sala do Empreendedor já realizou 800 atendimentos em 2023 e tem mais de 15 mil MEIs cadastrados - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 24/02/2023 17:38

Barra Mansa - A Sala do Empreendedor de Barra Mansa recebeu na manhã desta sexta-feira (24), uma visita de representantes da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, que vieram conhecer o funcionamento e os serviços ofertados na unidade. A recepção foi coordenada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Bruno Paciello e pela gerente de Turismo, Bhella Santos.

“É muito importante que exista essa troca de experiências entre os municípios para enriquecer o conhecimento dos dois lados. Atualmente, já contamos com 800 atendimentos no ano de 2023 e mais de 15 mil MEIs (Microempreendedores individuais) cadastrados no total. O nosso sistema vem avançando muito e servindo de espelho para outras unidades, o que nos deixa muito satisfeitos”, pontuou Bruno Paciello.

A gerente de Turismo, Bhella Santos, destacou o atendimento no local e os serviços oferecidos para os MEIs. “Na Sala do Empreendedor, tiramos todas as dúvidas necessárias dos microempreendedores e damos auxílio em todas as etapas possíveis. Os representantes de Volta Redonda conseguiram entender cada etapa do nosso sistema de trabalho e da nossa metodologia aqui na unidade. Ficamos muito felizes em poder ser referência na região”, salientou.

O coordenador da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, Haroldo Fernandes, elogiou a recepção e apontou os diversos benefícios absorvidos na conversa. “Fomos recebidos com muito carinho pelo secretário e por todos os funcionários no local. Ficamos muito felizes por conhecer as instalações e os serviços da Sala do Empreendedor. A conversa foi muito produtiva e saímos daqui muito satisfeitos nesta manhã”, encerrou Haroldo.

Atendimento

A Sala do Empreendedor funciona em parceria com o Sebrae (Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e disponibiliza diversos serviços para os Microempreendedores Individuais (MEIs), como a formalização do MEI; emissão de boleto mensal (DAS); Declaração Anual de Faturamento (DASN); atualização cadastral e baixa de empresa; Solicitação e emissão de boletos de parcelamento; Declaração de Extinção do MEI; Entrega de Alvarás emitidos; Recebimento e triagem de currículos e cadastro de vagas de empresas. A unidade fica localizada no pátio da Prefeitura e funciona das 8h30 até às 16h30.