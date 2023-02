Publicado 23/02/2023 17:31 | Atualizado 23/02/2023 17:33

Barra Mansa - Devido à elevação do Rio Bananal provocada pelas fortes chuvas no município nos últimos dias, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informou na tarde desta quinta-feira (23) que a captação de água tem sofrido várias interrupções, resultando na redução da distribuição da água aos moradores de alguns bairros.

Com isso, a autarquia reforça a importância do uso consciente da água e a necessidade de evitar o desperdício, para evitar falta de água nas residências, prédios e estabelecimentos comerciais.