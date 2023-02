Publicado 21/02/2023 15:50

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa está vistoriando, nesta terça-feira (21), a região afetada pelo alto índice de chuvas nas últimas 24 horas, no Distrito de Floriano. De acordo com informações da Defesa Civil de Quatis (município vizinho), foi registrado um índice pluviométrico de 90mm, que é categorizado como chuva muito forte.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vítor Ramos, informou que seis casas foram alagadas durante a noite, ao lado do posto da Polícia Rodoviária Federal. Não houve interdições ou desalojamentos.

“Estamos emitindo um relatório técnico e uma notificação para a CCR RioSP (concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra) referente à situação, pois a drenagem da Dutra está sendo direcionada toda para Floriano e gerando ocorrências de alagamento e enxurrada. Vamos também encaminhar ocorrência ao Ministério Público sobre essa situação, seguindo orientação da Defesa Civil Estadual”, informou João Vítor.

Além disso, as equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Manutenção Urbana trabalham na desobstrução de áreas que foram atingidas por quedas de barreira na Fazenda do Salto e na estrada que liga Rialto a Floriano.

Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.