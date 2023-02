Segunda-feira (20), foi a vez da criançada entrar no clima da festa com o Bloquinho Mamãe Eu Quero Sambar - Paulo Dimas/CCS PMBM

Segunda-feira (20), foi a vez da criançada entrar no clima da festa com o Bloquinho Mamãe Eu Quero SambarPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 21/02/2023 15:45

Barra Mansa - O feriado de Carnaval é comemorado oficialmente nesta terça-feira (21), mas o clima de animação vem contagiando todo o Brasil desde a última sexta-feira. E para dar conta desse público cheio de disposição após dois anos de muitas restrições, a Prefeitura de Barra Mansa e a Fundação Cultura deram prosseguimento à programação especial, com uma estrutura preparada para acolher e atender todos.

Durante a tarde de segunda-feira (20), foi a vez da criançada entrar no clima da festa com o Bloquinho Mamãe Eu Quero Sambar, no Calçadão Dama do Samba, no Centro.

Mesmo com a chuva que caiu no final da tarde, o público esteve em peso na apresentação do Grupo Partido a Mais. E não podia faltar o tradicional Bloco do Boi, que mais uma vez saiu do bairro Roberto Silveira carregando seu público de todas as idades até o Centro.

Para encerrar a segunda-feira repleta de cores, fantasias e calor humano, a Bateria Super Show colocou todos para dançar e curtir ainda mais este período tão emblemático da nossa cultura.

A moradora Renata Azevedo acompanhou os eventos no Calçadão desde a tarde até a noite e elogiou toda a estrutura montada. “Tudo está muito bem organizado e isso deixa a experiência ainda mais agradável. Eu adoro curtir o Carnaval e não podia deixar de prestigiar”, comentou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, informou que cerca de 10 mil pessoas saíram às ruas na segunda-feira e comentou sobre o trabalho que tem sido feito nos últimos dias. “Chegamos hoje ao último dia do nosso Carnaval. Tudo saiu como o planejado. A tradição convivendo com a inovação. Esta é a festa em que as gerações se encontram com o mesmo objetivo: a diversão”, disse.