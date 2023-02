Guarnições do GAT II (Grupamento de Ações Táticas) e P2 (Serviço Reservado) realizaram apreensão - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/02/2023 12:38

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam um adolescente de 15 anos por suspeita de crime análogo ao tráfico de drogas na noite deste sábado (18), no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Com o suspeito foram apreendidos drogas e uma pistola. De acordo com o relato dos policiais militares que participaram da ocorrência, eles estavam em patrulhamento pelo bairro, para verificar blocos ou bailes carnavalescos irregulares, quando observaram que três suspeitos estariam traficando drogas e portando uma arma de fogo, na Rua Vereador Joaquim Boa Morte.

Assim que avistou os policiais, um dos elementos disparou contra a viatura da PM. Os agentes revidaram os tiros e conseguiram prender um dos suspeitos, o menor de 15 anos. Com ele foram encontrados 28 pedras de crack; 42 pinos de cocaína de R$ 10; 66 pinos de cocaína de R$ 20 (com a etiqueta “Pó de 20 CPX da Coringa CV); quatro pinos de cocaína de R$ 10 (com a inscrição CPX Pó 10 CV); 270 pinos de cocaína sem descrição; 24 trouxinhas de maconha; seis tiras de maconha; três pedaços de maconha; além de pistola Taurus PT 57s transformada em calibre 9 mm (com numeração de registro); nove munições cal 9mm; dois rádios comunicadores; um caderno com anotações do tráfico; e 500 etiquetas com inscrições do tráfico. Após laudo prévio do material entorpecente, foi constatado 277 gramas de cocaína, 152 gramas de maconha e 5 gramas de crack.

O menor e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para registro da ocorrência.