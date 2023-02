Com os suspeitos foram encontrados um revólver 38 e uma espingarda calibre 12, além de drogas e material do tráfico - Divulgaçãso/PMERJ

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam um menor de 17 anos e um jovem de 19 anos, por suspeita de tráfico de drogas, neste sábado (18), no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. De acordo com as informações dos PMs, eles estavam em patrulha pelo bairro, para evitar homicídios devido ao confronto de facções criminosas que ocorre na localidade, quando perceberam os dois suspeitos armados, no final da Rua Suinam, em uma área de mata.

Os policiais abordaram os suspeitos e conseguiram fazer a apreensão. Com os dois foram encontrados uma espingarda calibre 12; um revólver calibre 38; seis munições intactas calibre 38; três rádios comunicadores; dez máscaras; 5 mil Eppendorfs (pinos) vazios; 21 pinos de cocaína, etiquetados com R$ 10, que laudo prévio constatou serem 15 gramas de droga. O material e os suspeitos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.