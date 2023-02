Material apreendido e o suspeito preso foram levados para a 90a DP (Barra Mansa) para registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Material apreendido e o suspeito preso foram levados para a 90a DP (Barra Mansa) para registro da ocorrênciaDivulgação/PMERJ

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam uma granada no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, no início da noite desta quinta-feira (23). Um suspeito de tráfico de drogas, de 20 anos, foi preso. De acordo com as informações da Polícia Militar, equipes estavam em operação no bairro para checar uma denúncia de tráfico de drogas, além de coibir homicídios e guerra entre facções criminosas.

Os policiais militares estavam na Avenida Ministro Amaral Peixoto, quando avistaram dois suspeitos tentando fugir por uma área de mata. As equipes cercaram o local e fizeram uma busca, conseguindo prender o suspeito. No quintal da casa dele os PMs encontraram uma granada, e após uma varredura em uma ampla área de mata, acharam material para endolação (embalagem) de drogas: 4 mil frascos Eppendorf (pinos usados para embalar cocaína), uma balança de precisão, além de um rádio transmissor e duas bases de rádio. O material apreendido e o suspeito preso foram levados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.