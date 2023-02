Reunião técnica determinou interdição total do trecho que liga Amparo, em Barra Mansa, a Santa Isabel, em Valença - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 24/02/2023 22:44 | Atualizado 24/02/2023 22:46

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira (24), o secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra de Andrade; o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luiz Magalhães; e o presidente Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, para uma reunião técnica que determinou a interdição total do trecho da RJ-153 que liga os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, a Santa Isabel do Rio Preto, em Valença.

Também estiveram presentes na reunião a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima; o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias; o prefeito de Valença, Fernandinho Graça; o prefeito de Vassouras, Severino Dias, o deputado federal Luiz Antônio e o deputado estadual André Corrêa; além dos secretários municipais e do coordenador da Defesa Civil Municipal, João Victor Ramos.

A decisão da interdição foi tomada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Cidades, após vistoria e laudo técnico do DRM, que constatou forte risco de deslizamento de terra no local, que já estava sendo monitorado por conta de intercorrências causadas pelas chuvas. O DRM tem monitorado a localidade, conhecida como Serra da Mutuca, desde janeiro deste ano, após parte da estrada ceder e causar o rompimento de manilhas, o que interditou meia pista para veículos pesados.

Com a frequente análise do local, foi constatada a formação de degraus de abatimento formando várias trincas na encosta da via. O novo laudo do DRM, entregue nesta sexta-feira, indicou que existe uma movimentação de massa que pode agravar o problema dessa estrada, por conta da evolução dos processos geológicos na região.

O secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra, destacou que a interdição se dá neste momento por problemas técnicos e de segurança. “Verificamos as condições de trafegabilidade da RJ-153 e chegamos à conclusão de que o maciço está cedendo. Então, não temos condições de continuar permitindo o tráfego na rodovia. Nós não podemos deixar de maneira alguma os nossos usuários sem segurança”, ressaltou.

Próximas ações

Na RJ-153 serão colocados marcos na encosta para acompanhar alterações frequentes no processo geológico. O Governo Estadual trabalhará ainda na Estrada do Turvo, visando proporcionar maiores opções de trafegabilidade.

O prefeito Rodrigo Drable apoiou integralmente a decisão técnica tomada. “A última opção seria fechar a estrada, mas entendo que a decisão do estado de fazer o fechamento e as obras emergenciais é adequada para salvar vidas. Acima de qualquer outro interesse nós temos que preservar vidas”, comentou.

O presidente do DRM-RJ, Luiz Magalhães, ressaltou que o órgão está empenhado em auxiliar e atender as prefeituras do estado nas demandas que surgirem. “Nosso laudo técnico da RJ-153 foi realizado em 15 horas, reforçando a preocupação do Governo do Estado e do DRM em atender o mais rápido possível as questões técnicas das cidades, sempre visando a segurança de toda a população”, disse.

Sobre as obras a serem realizadas na RJ-153, o presidente do DER, Pedro Henrique de Oliveira Ramos, informou que precisa apresentar um planejamento de ações.

“Já temos o levantamento do que precisa ser realizado. A tendência é que nos próximos 45 dias nós iniciaremos as obras. Assim que elas começarem, vamos ter um prazo de 180 dias para finalizar e entregar uma via com segurança e com um projeto bem executado”, afirmou.