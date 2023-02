Homem usou faca tática para ameaçar funcionária de loja e roubar celular - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/02/2023 23:50

Barra Mansa - Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira (24) um homem de 44 anos, por roubo de celular, no Centro de Barra Mansa. Segundo as informações da Polícia Militar, os PMs foram acionados inicialmente para atender a um roubo de estabelecimento comercial. Após realizarem um cerco, os policiais detiveram o suspeito, com quem foi encontrada uma faca tática, um aparelho celular e documentos.

Ao ser questionado pelos PMs, o homem - morador do bairro Aero Clube, em Volta Redonda - confessou que o celular era fruto de roubo, cuja vítima era funcionária de uma loja na Rua Jansen de Melo. A vítima - uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Retiro, em Volta Redonda - chegou ao local e contou aos policiais que o suspeito entrou na loja e a ameaçou com a faca, levando o celular.

Os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), junto com a vítima, para registro da ocorrência. O homem foi preso, sendo autuado no artigo 157 - roubo com emprego de ameaça ou violência.