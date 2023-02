Projeção são cerca de 50 consultas semanais, para identificar portadores de glaucoma, degeneração macular, catarata e retinopatia diabética - Paulo Dimas/CCS PMBM

Projeção são cerca de 50 consultas semanais, para identificar portadores de glaucoma, degeneração macular, catarata e retinopatia diabéticaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 27/02/2023 21:56

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na tarde desta segunda-feira (27), um projeto piloto para o diagnóstico de doenças oftalmológicas graves, que podem levar à cegueira. Cerca de 20 pacientes passaram pela avaliação na Clínica da Família da Vista Alegre e serão encaminhados para a linha de cuidado específica, que pode acontecer no Hospital dos Olhos de Barra Mansa ou no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, explicou que o projeto integra um planejamento de 2020, e que foi interrompido, na época, devido à pandemia da Covid-19. “Agora, a secretaria retoma as ações, que são bastante eficientes. Nós esperamos que o diagnóstico precoce melhore a qualidade de vida da população e também reduza expressivamente a fila de cirurgias e tratamentos oftalmológicos no município", apontou.

O médico oftalmologista da secretaria de Saúde, Álvaro Salles, acompanhou os procedimentos realizados por uma equipe técnica especializada em telediagnóstico ocular. “A partir desta iniciativa, nossa meta é dar celeridade às triagens e avaliações a fim de evitar que pacientes tenham a sua capacidade visual comprometida. A projeção é realizar pelo menos 50 consultas por semana e alcançar pessoas com risco de perda visual - como as portadoras de glaucoma, degeneração macular, catarata e retinopatia diabética - em todas as 49 unidades de saúde do município”, explicou.

A seleção dos pacientes, de acordo com Salles, é feita pela própria unidade de saúde, conforme o histórico clínico do paciente. “Começamos o projeto pela Clínica da Família, em função da facilidade estrutural existente no local. É importante lembrar que alguns fatores elevam a chance de desenvolvimento de cegueira, como as alterações secundárias à diabetes e hipertensão”, disse.

Entre as principais causas da cegueira estão:

- Glaucoma

A doença se caracteriza pelo aumento da pressão intraocular, provocando danos no nervo óptico. Alguns casos são assintomáticos, por isso a importância dos pacientes obterem o diagnóstico por meio de exames oftalmológicos. A descoberta tardia da doença pode ocasionar a perda parcial ou total da visão.

- Degeneração macular

Essa doença compromete a mácula (pequena região no centro da retina que permite que uma pessoa possa ver detalhes), o que pode levar à perda progressiva da visão.

- Catarata

Trata-se da perda da transparência do cristalino, lente localizada atrás da íris (parte colorida do olho). A doença está associada à quase 48% dos casos de cegueira no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.

- Retinopatia diabética

Ocasionada pela alta concentração de açúcares no sangue (diabetes), levando a alterações dos vasos sanguíneos da retina, o que pode causar cegueira irreversível. Ou seja, é fundamental que os portadores de diabetes realizem consultas frequentes com oftalmologistas, além de acompanhamento médico para o controle e o tratamento adequado da doença.