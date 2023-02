Prefeito Rodrigo Drable está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, assim como idoso atacado - Arquivo pessoal

Prefeito Rodrigo Drable está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, assim como idoso atacado Arquivo pessoal

Publicado 25/02/2023 18:24

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi atacado por um cachorro da raça pitbull, na noite desta sexta-feira (24), ao tentar defender um vizinho - um motorista de 64 anos - das investidas do animal. Na hora do ataque ao vizinho, Drable jantava com a família em casa, no bairro Jardim Alice, comemorando seu aniversário de 42 anos.

Ao ouvir os gritos, o prefeito saiu de casa e tentou defender o vizinho das mordidas do cão, quando também foi violentamente atacado. De acordo com as informações da assessoria da prefeitura, Drable teve diversos ferimentos pelo corpo, e está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no Centro.

A outra vítima do ataque, o vizinho de Drable, teve o braço dilacerado e diversos cortes profundos, e também segue internado na Santa Casa. O cão, que seria do idoso, que o teria pego pra criar há pouco tempo, fugiu após o ataque e não foi mais visto.

Confira a íntegra da nota da Prefeitura de Barra Mansa:

“A Prefeitura de Barra Mansa informa que o prefeito Rodrigo Drable, ao salvar um vizinho que estava sendo atacado por um cachorro da raça pitbull, teve diversos ferimentos pelo corpo e está internado na Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

O fato aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 24, quando estava em casa com sua família e ouviu pedidos de socorro. Ao sair para ajudar, o prefeito também foi surpreendido pelo cão, mas conseguiu salvar o homem. Ambos seguem internados na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa”.