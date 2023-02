Projeto premiado é uma startup com foco na implementação de resíduos sólidos orgânicos na construção civil - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 25/02/2023 14:53

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, apoiou a equipe da Firjan Senai da cidade no Desafio Inspira Tech. A competição premiou estudantes da Educação Profissional e Tecnológica pelo desenvolvimento de novos modelos de negócios inovadores na temática da Economia 4.0, nos setores do agronegócio, indústria e serviços.

Os alunos de Barra Mansa conquistaram o terceiro lugar no desafio nacional, competindo com 498 equipes. O projeto premiado consiste em uma startup com foco na implementação de resíduos sólidos orgânicos na construção civil, com a finalidade de gerar um destino aos mesmos e ainda, explorar os benefícios do que essa junção pode agregar, enriquecendo os produtos com propriedades mecânicas, térmicas e acústicas, entre outras.

O grupo, que foi orientado pela instrutora Michelle Gonçalves Vieira, foi formado por Marcos Gabriel da Silva, Thais de Castro Freitas Machado, Thaisa Christina da Silva Gonzaga e Vitória Luiza Bitencourt Guimarães. A premiação aconteceu neste mês em Brasília.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, fez parte da bancada interna da competição e foi fundamental na aprovação do projeto. “O trabalho que o Senai Barra Mansa realiza na qualificação profissional, exportando essa mão de obra para toda região, é um pilar muito forte em nosso município. A prefeitura sempre irá apoiar projetos como esse que elevam o nome da cidade para o restante do país”, revelou.

A coordenadora pedagógica da Firjan Senai Barra Mansa, Simone Nepomuceno, falou do apoio recebido pelo Executivo. “O secretário Bruno foi de extrema importância para a composição da bancada interna, pois através da visão de investidor e de representante da nossa cidade, passou seus conhecimentos para os nossos alunos e contribuiu muito na desenvoltura da construção de um projeto que pode trazer benefício a todos nós e principalmente ao meio ambiente”, apontou.