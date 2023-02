Policiais militares ocupam a região desde sexta (24) à noite, incluindo uso de veículo blindado - Divulgação/PMERJ

Policiais militares ocupam a região desde sexta (24) à noite, incluindo uso de veículo blindado Divulgação/PMERJ

Publicado 25/02/2023 16:28

Barra Mansa - Quatro homens foram mortos na noite desta sexta-feira (24) em uma barbearia na Rua João Naves de Lima, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. Um quinto homem, de 22 anos, foi baleado com seis tiros na perna e um nas nádegas, e está internado na Santa Casa de Barra Mansa, em estado estável, após passar por cirurgia. A primeira suspeita levantada pelas autoridades policiais é que o crime teria sido cometido em uma disputa de facções criminosas pelo tráfico de drogas.

Criminosos em uma moto teriam chegado ao local, invadido o estabelecimento e atirado. Os corpos foram encontrados em diferentes locais do estabelecimento - um no banheiro, dois no salão e um no fundo dos imóveis, o que indica que houve tentativa de fuga do assassinato.

As vítimas fatais foram identificadas como Esmale Thomas da Silva, 33 anos; Lucas Gabriel Ferreira do Nascimento Severino, Franque dos Santos Junior e Erik Fontes da Silva Rodrigues, todos de 18 anos.

A Polícia Militar está ocupando a região desde a noite do crime. "Em pronta resposta ao atentado ocorrido na noite desta sexta-feira (24), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, que ocasionou o óbito de quatro pessoas dentro de uma barbearia, informamos que imediatamente após o ocorrido, o bairro Santa Lúcia e bairros adjacentes foram ocupados com presença de guarnições policiais militares”, informou uma nota emitida pela Polícia Militar, que deslocou equipes e um veículo blindado para a localidade.

A corporação acrescentou ainda que desde sábado (25) pela manhã tem feito operações para localizar e prender os autores do crime.

“O Comando do 28° BPM iniciou a manhã deste sábado determinando a intensificação de ações com fulcro em localizar e prender os responsáveis pelo crime. Por uma questão estratégica os bairros não serão previamente divulgados, mas podemos informar que as equipes operacionais foram mobilizadas para trazer tranquilidade à população local, o serviço de inteligência está coletando informações e todos os recursos disponíveis serão aplicados em prol das buscas aos autores deste crime, inclusive com operações onde será utilizado o veículo blindado da corporação”, informou a PM, que pede ainda a colaboração da população, para que qualquer informação útil sobre o fato seja imediatamente repassada ao Disque Denúncia do 28° BPM - 0800-0260667 - com ligação anônima e gratuita.