Vice-prefeita Fátima Lima participou de palestra no Centro do Idoso, no Ano Bom, que orientou sobre doenças crônicas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 28/02/2023 19:28

Barra Mansa - O Centro do Idoso de Barra Mansa promoveu na tarde desta terça-feira (28), palestra orientadora sobre três doenças crônicas, que embora não tenham cura, têm controle e tratamento. São elas: Fibromialgia, Lúpus e Alzheimer. Cerca de 30 pessoas, entre familiares e assistidos pela instituição, acompanharam a atividade que encerrou as ações alusivas ao fevereiro roxo. A vice-prefeita Fátima Lima prestigiou o evento.

“Esta palestra é de extrema importância, pois nos traz informações e permite que nos mantenhamos atentos para o tratamento. Agradeço pela oportunidade de compartilhar este momento com todos vocês e, em especial, com a equipe do Centro do Idoso. Este trabalho em parceria tem produzido resultados surpreendentes”, destacou Fátima Lima.

O vereador e ex-coordenador do Centro do Idoso, Eduardo Pimentel, não pôde participar da palestra por compromissos relacionados à sua agenda legislativa, mas enviou mensagem de áudio aos participantes. Na oportunidade, destacou a importância do diagnóstico clínico da Fibromialgia, Lúpus e doença de Alzheimer, assim como o acompanhamento sistemático do paciente.

Durante as abordagens realizadas pela médica geriatra Renata Fernandes, a enfermeira Taís de Carvalho Lara, a psicóloga Andreia Santos Freitas Silva Ditz e o médico neurologista Dr. Elder Sarmento, todos profissionais da instituição, foram esclarecidas dúvidas sobre os sintomas e as condições crônicas que envolvem cada uma das doenças.

O coordenador do Centro do Idoso, Jessé Mendes, disse que a unidade é um equipamento público da Secretaria de Saúde e que atualmente tem em seu cadastro cerca de 14 mil idosos.

“Existe uma rotatividade grande na quantidade de pacientes atendidos, em função da própria idade. Com relação à doença de Alzheimer, os atendimentos chegam a 700 por mês”, explicou.

O paciente acometido pela Fibromialgia, o Lúpus e o Alzheimer atendido no Centro do Idoso recebe acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com serviços psicológicos, fisioterapêuticos, nutricionais, de desenvolvimento social e estímulo cognitivo e atividades físicas. O Centro do Idoso fica na Rua Abdo Felipe, nº 22, no bairro Ano Bom. O telefone é (24) 3512-0787 e o atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

FIBROMIALGIA

A Fibromialgia é uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor por todo o corpo. Associado ao quadro de dor, com manifestações de cansaço, depressão, ansiedade, e alterações intestinais.

Seus principais sintomas são: dor por mais de três meses em todo ou qualquer parte do corpo; presença de pontos dolorosos na musculatura (18 pontos pré-estabelecidos); alteração do sono e fadiga; quadro de depressão ou ansiedade; alterações do hábito intestinal e alterações cognitivas, como falta de memória ou concentração.

O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico e o tratamento deve ser multidisciplinar, incluindo medicamentos, atividade física, acompanhamento psicológico e massagens.

LÚPUS

No início, são comuns sinais dermatológicos e sistêmicos, como febre baixa, cansaço, desânimo, perda de peso, dores nas costas e alteração do apetite. Já os sintomas mais específicos incluem: surgimento de lesões de pele; sintomas articulares acompanhados de dor, com ou sem inchaço, envolvendo principalmente as juntas das mãos, punhos, joelhos e pés; inflamação das membranas que recobrem o pulmão (pleurite) e coração (pericardite), resultando em dor ao respirar, tosse seca, falta de ar e dor no peito; acometimento renal; alterações neuropsiquiátricas associadas a convulsões, acidente vascular encefálico, alterações de humor ou comportamento (psicoses), depressão e alterações dos nervos periféricos e da medula espinhal e sintomas hematológicos.

DOENÇA DE ALZHEIMER

É um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

A doença se apresenta em quatro fases:

- Estágio 1 (forma inicial): alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais;

Estágio 2 (forma moderada): dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Agitação e insônia;

Estágio 3 (forma grave): resistência à execução de tarefas diárias. Incontinência urinária e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora progressiva;

Estágio 4 (terminal): restrição ao leito. Mutismo. Dor à deglutição. Infecções intercorrentes.