Ações como pintura de meios-fios, sinalização de vias, limpeza e podas de árvore estão acontecendo em diferentes bairros - Leandro Tavares/CCS PMBM

Ações como pintura de meios-fios, sinalização de vias, limpeza e podas de árvore estão acontecendo em diferentes bairrosLeandro Tavares/CCS PMBM

Publicado 04/07/2023 18:19

Barra Mansa - O programa Revit BM, realizado pela Prefeitura de Barra Mansa através da união das secretarias de Planejamento Urbano, de Manutenção Urbana, de Ordem Pública, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) e a subprefeitura da Região Leste, vem modificando o aspecto visual de diversas áreas da cidade. Nesta terça-feira (4), as equipes concentraram seus trabalhos no Centro. Eles percorreram a via no trecho entre o Restaurante Popular e o Parque da Cidade.

Ações como pintura de meios-fios e pontos de ônibus, sinalização de vias, limpeza e podas de árvore estão acontecendo em diferentes bairros. Os serviços foram iniciados em junho, na Via Sérgio Braga, principal ligação entre Barra Mansa e Volta Redonda, e se estendem por toda a área central, finalizando no bairro Bocaininha.

O subprefeito da Região Leste e coordenador do programa, Marco Chiesse, informou que o Revit BM é uma iniciativa que vai trazer benefícios para os moradores, comerciantes e quem transita por Barra Mansa. “Estamos trazendo uma nova cara para a cidade. As pinturas são feitas de modo a valorizar as cores do município. O retorno do público tem sido positivo. Visamos atender a população, quem trabalha ou visita a cidade. Nosso objetivo é seguir e melhorar cada vez mais”, ressaltou.

Após passar pelo Centro, o Revit BM continuará no bairro Ano Bom, iniciando próximo ao Ilha Clube e seguindo até o bairro Vila Nova.