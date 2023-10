Intenção do programa da feira de adoção e castração é inibir abandono e maus tratos - Divulgação/CCS PMBM

Intenção do programa da feira de adoção e castração é inibir abandono e maus tratosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 10/10/2023 19:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto com os voluntários do Grupo Cãonina de Barra Mansa - pessoas que se uniram para apoiar a causa animal - iniciou nesta terça-feira (10), o programa de castração dos cães e gatos doados na feira de adoção, que acontece no primeiro sábado de cada mês, na Praça da Liberdade, no Centro. Em pouco mais de um ano de existência, já foram doados mais de 100 animais.

O gerente de fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, falou sobre o objetivo da ação. “A intenção do programa da feira de adoção e castração é inibir o abandono e também os maus tratos. Temos certeza que a parceria entre o poder público e os voluntários colabora para o sucesso na proteção animal”, destacou.



Uma das organizadoras do grupo, Isabella Marteleto, comentou a respeito dos serviços feito em conjunto com o Meio Ambiente. “Muitas pessoas não são a favor da castração porque pensam que ela serve apenas para o animal não reproduzir, quando na verdade, vai além disso, e traz muitos benefícios à saúde pública. Essas pequenas cirurgias acontecem na Clínica Veterinária Municipal”, frisou.

Os animais doados na feira precisam estar vacinados e vermifugados. Para cadastrar a participação é necessário entrar em contato pelo telefone (24) 97401-1250.