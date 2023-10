Promovido pela Fundação ArcelorMittal, espetáculo gratuito será apresentado no Corredor Cultural, no Centro, às 10h - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/10/2023 18:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, vai apoiar, neste domingo (29), a apresentação da peça ‘As histórias das princesas e seus príncipes’, que fecha a agenda de outubro do programa Diversão em Cena em Barra Mansa. Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo será apresentado no Corredor Cultural, no Centro, às 10h. A peça é gratuita e terá sessão única com duração de uma hora.

O espetáculo conta a história de Joca e Clara, que no dia do seu aniversário recebem a visita tão esperada de seu avô, que lhes enche de histórias e contos de magia, aventuras e muita fantasia. Abusando da imaginação, os irmãos interagem com muitos personagens do mundo encantado, como Branca de Neve, Elsa, Bela, Ariel, Cinderela, Aurora, Jasmine, Pocahontas e Tiana, todas com seus respectivos príncipes, para viver muitas aventuras.

O programa Diversão em Cena é promovido pela ArcelorMittal e leva apresentações teatrais gratuitas a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou dois mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de um milhão de pessoas.

SERVIÇO:

‘As histórias das princesas e seus príncipes’

Data: domingo (29)

Horário: 10h

Local: Corredor Cultural, ao lado do Jardim das Preguiças, Centro, Barra Mansa

Entrada: gratuita

Classificação: livre