Ao avistar a viatura os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos PMsDivulgação/PMERJ

Publicado 06/11/2023 16:16 | Atualizado 06/11/2023 16:16

Barra Mansa - Policiais militares em patrulhamento pelo bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, prenderam dois suspeitos de tráfico, por volta de 11h30 deste domingo (5). De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava na rua Francisco Pereira Procópio, quando se deparou com a dupla. Ao avistar a viatura os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos PMs.

Com os dois suspeitos - de 28 e 26 anos - os policiais encontraram 53 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 140 em dinheiro. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).