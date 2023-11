Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas reafirmou colaboração com comunidade terapêutica Desafio Jovem/ETM - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod), reafirmou a colaboração com a comunidade terapêutica Desafio Jovem/ETM para 2024. A entidade, que é localizada na cidade de Pouso Alto, em Minas Gerais, está há mais de 15 anos mudando vidas por meio de vagas sociais e tratamentos gratuitos. Centenas de pessoas, entre homens e mulheres, foram encaminhadas para o tratamento via Compod.

O coordenador da Compod, César Thomé, pontuou como o tratamento e as aulas podem transformar a vida das pessoas. “Muitas pessoas que estão enfrentando a dependência, encontram dificuldade para sair dessa situação e nossa parceria com as comunidades terapêuticas age justamente nessa fase fazendo a intermediação. Nós tentamos fazer com que os internos passem pelo tratamento, com os cursos, aulas e espaços gratuitos e sociais, masculinos e femininos separadamente, para futuramente inseri-los no mercado de trabalho”, explicou.

O presidente da comunidade terapêutica Desafio Jovem/ETM, Vinicius Tavares, destacou o encontro feito junto ao coordenador da Compod, ressaltando as expectativas para os próximos anos. “Gostaria de agradecer a parceria com o César, para continuarmos prestando serviços a Barra Mansa, de acolhimento aos nossos alunos, que estão nessa fase de tratamento. Hoje, estamos reforçando essa parceria para 2024, para fortalecer esse trabalho e continuar salvando vidas”, disse.

As comunidades terapêuticas são entidades sem fins lucrativos que exercem um serviço de acolhimento a pessoas com transtornos causados pelo uso de substâncias psicoativas (que agem no sistema nervoso, alterando a função cerebral).

A Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod) realiza um trabalho contínuo para conscientizar a sociedade acerca dos malefícios provocados por essas substâncias. Para dúvidas e informações sobre o trabalho da Compod, basta entrar em contato pelo telefone do Disque Ajuda: (24) 99907-6512 (WhatsApp).