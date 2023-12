Vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância desse modelo de ensino para o desenvolvimento dos alunos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/12/2023 17:07

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, na manhã desta terça-feira (5), o 2º Encontro das Escolas em Tempo Integral. A ação aconteceu no Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre, e teve como principal objetivo reunir os profissionais das unidades e colocar em discussão a responsabilidade das escolas na melhoria do ensino dos estudantes e trocar experiências para que os casos de sucesso sejam implementados nas demais instituições.

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, prestigiou a iniciativa e falou sobre a importância desse modelo de ensino para o desenvolvimento dos alunos. “Recentemente fomos destaque no ranking brasileiro das escolas em tempo integral e isso reflete no desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. Isso é mérito desses profissionais que educam com amor e com responsabilidade. Não teria como o resultado e reconhecimento ser diferente”, ressaltou Fátima.

De acordo com o secretário de Educação Marcus Barros, 44% dos alunos das unidades escolares de Barra Mansa estão em tempo integral ou em atividades ampliadas e esses encontros têm o objetivo apresentar as boas práticas e avaliar as propostas que estão em andamento. “Começamos a promover esses encontros neste ano e percebemos que têm dado certo. Cada encontro será em uma unidade que funciona nesses moldes, assim estaremos mais próximos de cada realidade. Nosso maior objetivo sempre será promover a melhoria do ensino”, expressou.

A estudante do 7º ano do Colégio Padre Anchieta, Milena Gonçalves dos Santos, 12 anos, falou sobre sua experiência de estudar em tempo integral. “Entrei na escola no ano passado. De lá pra cá percebi que o meu desenvolvimento escolar melhorou. As oficinas nos ajudam nas aulas regulares, então, tudo é uma extensão, sem ser chato ou cansativo. Me sinto muito bem aqui”, garantiu a aluna.