Objetivo do encontro foi orientar os profissionais quanto ao novo fluxograma de atendimento ao paciente com dengue - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/12/2023 18:07

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (5), a ‘Capacitação de Atualização ao Manejo Clínico da Dengue’, direcionada a médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde e da Urgência/Emergência. O objetivo do encontro foi orientar os profissionais quanto ao novo fluxograma de atendimento ao paciente com dengue.

A capacitação teve como facilitadores o médico Igor Pereira de Carvalho e as profissionais da epidemiologia, Lívia da Silva Costa e Letícia Guedes. Eles abordaram questões sobre a importância do preenchimento da ficha de notificação para que seja possível criar uma visão fidedigna dessa arbovirose no município e, a partir daí, elaborar estratégias de enfrentamento à dengue.



Especializado em medicina da família e comunidade, Igor de Carvalho detalhou a orientação que foi transmitida aos participantes da capacitação. “Esse encontro tem por meta dar um norte ao trabalho de todos os profissionais que atuam na rede de atenção primária, desde os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que são o elo direto com as comunidades, até os médicos que se encontram nas unidades de saúde e hospitais. O intuito é reduzir a incidência das arboviroses, a taxa de letalidade e casos graves de dengue”, frisou.



O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou a importância da capacitação. “A partir do momento em que médicos e enfermeiros estão capacitados e sabem diagnosticar a doença, conseguimos mapear as áreas de maior vulnerabilidade e, desta forma, é possível que os Agentes de Combate de Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) consigam priorizar o trabalho de orientação nessas comunidades”, informou.