Flagrante foi após a averiguação de uma denúncia anônima sobre suspeitos de tráfico reunidos em uma residência - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/01/2024 23:03

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas e levaram três suspeitos de envolvimento com o tráfico para averiguação, após um flagrante em uma casa no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, nesta quinta-feira (18). O flagrante foi na Avenida Central, Travessa 16, após a averiguação de uma denúncia anônima sobre suspeitos de tráfico reunidos em uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, os detidos seriam o dono da residência, de 57 anos,, que seria o responsável por guardar as drogas; uma mulher de 56 anos; e um homem de 19 anos, que seria gerente do tráfico na área, supostamente sendo ligado à organização criminosa Comando Vermelho. Não foi especificada se havia alguma relação de parentesco entre os suspeitos.

Os policiais militares chegaram na residência, visualizaram os três envolvidos, e foram recebidos pela mulher, que permitiu a entrada da guarnição. Durante as buscas, foi encontrada dentro de um cesto de roupas sujas uma sacola plástica contendo dois tabletes grandes de maconha prensada, com aproximadamente meio quilo cada um, e outra sacola contendo 91 pinos de cocaína, com a inscrição “CV Gestão Inteligente R$ 20”. Na cozinha da residência, dentro de uma caixa de sabão em pó, haviam dois pedaços grandes de pasta base de cocaína; 16 pinos de cocaína, com a etiqueta “CV Gestão Inteligente R$ 35”; 13 trouxinhas de maconha prensada e uma folha com 59 etiquetas. No interior de um armário, os PMs encontraram uma caixa contendo dois rádio comunicadores.

Os policiais militares fizeram uma revista no jovem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. O jovem, que reside em outro bairro, alegou aos policiais que seria o dono das drogas e dos rádio comunicadores. O casal residente da casa negou que as drogas fossem deles, ainda que estando muito bem escondidas na residência.

Os PMs deram voz de prisão a todos e os encaminharam, assim como o material apreendido, para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foram ouvidos pelas autoridades policiais, autuados por tráfico e associação para o tráfico, e depois liberados para responder ao inquérito policial em liberdade.