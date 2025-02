Nesta quarta-feira, a 'Semana do Idoso' esteve no bairro Vila Coringa - Foto: Chico de Assis

Publicado 26/02/2025 16:56

Barra Mansa - A Semana do Idoso segue acontecendo no município de Barra Mansa. Nesta quarta-feira, dia 26, foi a vez dos moradores do bairro Vila Coringa e adjacências serem contemplados com as ações promovidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), juntamente com a Secretaria de Saúde (SMS) e a Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (Adibam).



O evento foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Pena Forte e contou com a presença do prefeito Luiz Furlani. Também compareceram a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte - juntamente com profissionais da pasta – a coordenadora do Cras Pena Forte, Adriana Gomes, e os vereadores Paulo Sandro, Gustavo Gomes e Paulo Chuhu.



A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, enalteceu mais um evento de sucesso realizado na Semana do Idoso. “Ver a alegria dos idosos em participar do evento, tendo contato mais próximo conosco do poder público, nos deixa muito contentes. Eles percebem que podem contar com a gente, que estamos perto. Tenho certeza que essa proposta de promover uma semana dedicada à população da Melhor Idade está sendo um sucesso”, enfatizou Joseane.



A coordenadora do Cras Pena Forte, Adriana Gomes, ressaltou que a adesão dos idosos do bairro, bem como de áreas próximas, foi excelente. “O momento aqui com eles foi maravilhoso, algo que eles estavam ansiosos para participarem. Muito obrigado às secretarias, que contribuíram com as ações na Coringa, à Adibam, que desenvolveu os atendimentos médicos, e a todos que participaram”, comunicou.



O prefeito Furlani destacou que a iniciativa colabora para que os idosos sejam valorizados e tenham momentos que ficarão em suas memórias. “Quero agradecer a todos os que trabalharam para desenvolver a Semana do Idoso. Temos um carinho muito grande com a população da Melhor Idade, porque foram eles que construíram e preparam nossa cidade para ser do jeito que é hoje”, disse.



Furlani falou também de futuras ações voltadas ao público da terceira idade. “Vamos organizar viagens para os nossos idosos. É algo que vamos começar aos poucos, para poder crescer e não parar mais. Também planejamos ter o nosso centro de atendimento à pessoa idosa. Será como uma escola: o idoso chega de manhã, faz várias atividades ao longo dia, tem alimentação e, no final, eles voltam para sua residência”, contou o prefeito.