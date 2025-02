O encontro ocorreu com objetivo de alinhar ações e fortalecer relações entre as duas gestões - Foto: Paulo Dimas

Publicado 24/02/2025 21:22

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 24, a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Joseane Ricarte, recebeu a visita da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro para alinhar ações e fortalecer relações entre as duas gestões, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população.



Durante a reunião, a secretária municipal ressaltou a importância do diálogo com a superintendência estadual. “Sentimos a necessidade de discutir ações, sanar algumas dúvidas e alinhar fluxos de trabalho para garantir que os nossos serviços sejam os melhores possíveis. Estamos comprometidos em ampliar e dar efetividade às nossas atividades,” afirmou a secretária.



A visita da equipe estadual foi considerada extremamente produtiva, pois trouxe conhecimento sobre processos que podem ser adotados para assegurar um melhor atendimento. "Nós discutimos aspectos relativos à adesão aos programas federais, que receberão maior atenção do governo federal, apresentados como oportunidades valiosas para a melhoria da atuação municipal", acrescentou Joseane.



A coordenadora estadual da média complexidade e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Letícia Vitória Diniz Pereira da Conceição, reforçou a importância do encontro. “Este momento de assessoramento é fundamental. A aproximação entre as secretarias de Estado e Municipal de Assistência Social tem como foco orientar tecnicamente o município”, destacou Letícia.



Ela enfatizou ainda a responsabilidade da equipe estadual em oferecer suporte técnico aos gestores e profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social. A iniciativa de buscar essa parceria partiu da própria Prefeitura de Barra Mansa, que apresentou suas demandas e necessidades. “O resultado deste encontro foi uma troca rica de informações com a equipe estadual, que se colocou à disposição para futuras capacitações e assessoramentos. Isso representa um passo significativo na construção de uma colaboração mais estreita entre o Governo do Estado e a Prefeitura, um movimento que promete beneficiar diretamente a nossa população. A união de esforços e o compromisso com a excelência nos serviços de assistência social são fundamentais para garantir uma rede de proteção mais robusta e eficiente, capaz de atender com qualidade às demandas da comunidade”, finalizou Joseane.