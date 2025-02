População aproveita a tarifa zero aos domingos para se exercitarem no Centro - Foto: Felipe Vieira

Publicado 23/02/2025 10:51

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa tem se destacado por suas iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida da população. Uma das ações elogiadas é a ‘Tarifa Zero’ implementada aos domingos, que oferece transporte público gratuito nas linhas municipais de ônibus. Essa medida tem permitido que muitos moradores acessem com mais facilidade os mercados do Centro, Igrejas e espaços de lazer e de atividades físicas.

Outro destaque é a interdição da Avenida Roosevelt Brasil, localizada no Centro, para a prática esportiva. O local fica fechado para o tráfego de veículos de segunda a sexta-feira, após às 19h; aos sábados depois de 14h; e aos domingos e feriados ao longo de todo o dia, se transformando em um espaço seguro e acolhedor para a prática de exercícios e lazer. Essa ação vem sendo muito bem aproveitada pelos munícipes, que encontram na avenida um local apropriado para suas atividades físicas.

Ronaldo da Silva Bernardo, morador do bairro São Luiz, é um dos muitos que têm elogiado essas iniciativas. “Neste domingo, minha esposa utilizou o ônibus gratuito para ir à igreja, enquanto eu vim até a Avenida Roosevelt para me exercitar. E vou ser sincero, o ônibus passou na hora certa. Moro às margens da Rodovia Presidente Dutra, o que dificulta a prática de atividades físicas, então, essa iniciativa da prefeitura é extremamente importante”, afirmou Ronaldo.

O universitário Diogo Aguiar também expressou sua satisfação com as medidas adotadas pela prefeitura. “Além de utilizar a ‘Tarifa Zero’ aos domingos, eu diariamente aproveito a Avenida Roosevelt para correr. Como a via é fechada para carros, é um local seguro para praticar exercícios e me sentir à vontade”, disse.

De acordo com o prefeito Luiz Furlani, a combinação das ações reflete o compromisso do Executivo com o bem-estar da população. “Com essas iniciativas e a adesão dos moradores, nós demonstramos que investimentos em qualidade de vida são fundamentais para uma cidade mais acessível, além de promover a saúde e o lazer”, afirmou.