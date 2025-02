As linhas municipais passaram por fiscalização nesta sexta-feira, dia 21 - Foto: Felipe Vieira

Publicado 21/02/2025 15:22 | Atualizado 21/02/2025 15:24

Barra Mansa - Além da rotina, cautela. Sob esses fatores, a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa intensificou nesta sexta-feira, dia 21, a fiscalização nos ônibus das empresas que atuam no transporte público municipal - Triecon e Colitur. Entre os procedimentos verificados estão testes de frenagem e limpeza dos coletivos, além dos horários previstos para circulação nas ruas.



O reforço nas vistorias acontece após um acidente no bairro Boa Vista II, no último dia 12, entre ônibus intermunicipais da Viação Agulhas Negras. A empresa já sofreu intervenção do Detro (Departamento de Transporte Rodoviário) nas linhas que atendem a Região Leste e deixará definitivamente a cidade até o mês de abril.



Acompanhando a vistoria junto à equipe da Secretaria de Ordem Pública, o secretário da Pasta, Daniel Abreu, explicou o que verificaram durante a ação e divulgou uma novidade para os próximos meses. "Percorremos pontos de maior circulação e verificamos desde o cumprimento dos horários estabelecidos para a prestação de serviços, como a limpeza dos coletivos. Também estivemos na garagem de uma das empresas, onde observamos as condições dos veículos, bem como de seus pneus, e até um teste de frenagem. Nos próximos meses serão adquiridos novos ônibus para a frota de transporte de Barra Mansa", adiantou o secretário.



Durante inspeção na Triecon, o responsável operacional externo da empresa, Sérgio Vieira, e os coordenadores de planejamento, Ramon de Almeida Prado e Wallace Gonçalves Patrocínio, destacaram que 47 veículos atuam na cidade, somando 926 viagens programadas por dia. "Todos os veículos são vistoriados regularmente. Além da parte preventiva e de manutenção na mecânica, precisamos reparar danos como bancos rasgados e pichações. Muitas fake news circulam nas redes sociais em relação a acidentes e ocorrências nos ônibus. Recentemente, um passageiro derrubou açaí em um dos veículos e outros dois estavam manobrando em uma rua estreita do bairro Colônia. Divulgaram os casos como fezes e colisão", explicou Wallace.



A empresa mantém canais de contato com os usuários. Quem quiser relatar algo relacionado ao serviço prestado ou tirar dúvidas, pode entrar em contato através do perfil no Instagram @trieconbm ou via WhatsApp (24) 98135-8888.



Horários dos coletivos



Em relação aos horários, durante a vistoria foi verificado que os ônibus cumpriram o previsto para os itinerários. Entre as linhas de maior demanda estão: Vila Maria x Boa Vista, Colônia, Roselândia e Vista Alegre. Para suprir o número de passageiros, as empresas mantêm horários extras entre 6h e 8h e 17h e 19h.



Todos os horários dos ônibus municipais podem ser conferidos no aplicativo TransBM - disponível para os sistemas operacionais Android ou IOS. Para esclarecer dúvidas ou fazer denúncias sobre o serviço prestado pelas empresas em Barra Mansa, o contato com a Secretaria de Ordem Pública é o (24) 3028-9341.