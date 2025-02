A iniciativa visa fortalecer a rede de apoio e garantir os recursos para as mulheres - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 12:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na tarde desta quinta-feira, dia 20, uma roda de conversa com o tema ‘Reflexão e Planejamento de Metas para 2025’. A ação ocorreu na sede da secretaria e teve como público-alvo mulheres acompanhadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam).



O encontro proporcionou um espaço acolhedor onde as participantes puderam conhecer a equipe composta exclusivamente por mulheres, incluindo assistentes sociais, psicólogas e analistas jurídicas. A iniciativa visa fortalecer a rede de apoio e garantir que essas mulheres estejam cientes dos recursos disponíveis para elas.



De acordo com a coordenadora e analista jurídica do Ceam, Ana Beatriz de Souza Rocha Silva, a roda de conversa acontecerá bimestralmente sendo um espaço não somente para troca de experiências, mas também oferecer orientações sobre os diversos tipos de violência, compartilhar histórias de vida e enfatizar que as mulheres não estão sozinhas em suas jornadas.



"A proposta é criar um espaço seguro para que cada uma possa expressar suas preocupações e esperanças. É fundamental que essas mulheres saibam que têm suporte e que, juntas, podem construir um novo caminho. Neste primeiro encontro, as discussões giraram em torno do "planejamento do recomeço", convidando as participantes a refletir sobre suas perspectivas futuras. Para os próximos nós vamos ouvi-las para que os temas venham de encontro às necessidades delas”, ressaltou Ana Beatriz.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, ressaltou a importância desse trabalho. "Esse é um momento de mostrarmos que elas não estão sozinhas, de troca de experiências, informações e apresentar as ações que vão auxiliá-las a sair de um cenário de violência. A roda de conversa é uma ferramenta essencial para empoderar essas mulheres e ajudar a traçar suas metas para o futuro, além de ser uma troca produtiva", afirmou.