Saída dos alunos da rede municipal manterá as 10h30Foto: Felipe Vieira

Publicado 19/02/2025 16:47

Barra Mansa - Diante da onda de calor que tem afetado a região, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação (SME), informa que a saída dos alunos da rede municipal continuará ocorrendo às 10h30, até esta sexta-feira (21). A medida vale para todas as 69 unidades escolares, incluindo as creches. A Pasta destaca ainda que as escolas permanecerão abertas até às 13h, possibilitando que alunos dos turnos da manhã ou da tarde almocem nas unidades. Não haverá aulas durante a tarde e à noite.



A secretária de Educação do município, Fátima Lima, frisou que a continuidade do horário reduzido se dá diante da previsão de temperaturas muito altas com baixa umidade nos próximos dias. “Nós estamos acompanhando as previsões e o calor vai continuar intenso na quinta e na sexta. Por isso, decidimos continuar com a medida para garantir o bem-estar e a saúde de nossas crianças e adolescentes, evitando problemas de saúde decorrentes desse tempo quente e seco”, declarou Fátima.



João Vitor Ramos, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, ressaltou que o órgão continuará monitorando as temperaturas e orientando a população sobre os cuidados neste período. “As temperaturas elevadas com umidade baixa vão persistir no decorrer desta semana. Nesta semana a umidade do ar chegou a cair para 35%. A princípio, era previsto que a onda de calor durasse até esta quarta-feira, mas ela se estendeu e as temperaturas normais devem voltar apenas a partir de segunda-feira”, informou.



O prefeito Luiz Furlani lembra que todas as unidades de ensino do município possuem ventiladores, mas que o calor está tão intenso e a umidade tão baixa que comprometem o conforto dos estudantes. "Mais uma vez reafirmo o meu compromisso de climatizar todas as salas de aula de todas as escolas e creches do município", enfatizou o prefeito.



A Prefeitura de Barra Mansa disponibiliza diariamente a previsão do tempo em seu perfil oficial no Instagram: @barramansarj.



Para tirar dúvidas sobre as unidades de ensino, os pais ou responsáveis podem entrar em contato por meio dos telefones da Secretaria de Educação: (24) 2106-3501 ou (24) 2106-3475.

Já para obter informações da Defesa Civil, o contato pode ser feito pelos números: 199, (24) 3028-9370 e (24)98121-3427. Também é possível se cadastrar para receber os alertas do órgão. Basta enviar um SMS para o número 40199.

A Defesa Civil de Barra Mansa listou algumas recomendações importantes para os dias de calor intenso:



- Hidratar-se com frequência;

- ingerir alimentos leves;

- utilizar roupas frescas;

- evitar exposição ao ar livre entre 10 e 14 horas;

- evitar atividades físicas entre 10 e 16 horas;

- aplicar filtro solar caso se exponha ao sol;

- redobrar o cuidado com bebês, crianças e idosos, que são os mais afetados diretamente pelas temperaturas elevadas;

- para quem possui animais domésticos, é importante oferecer água fresca, dar banho e não fazer passeios nos horários mais quentes.