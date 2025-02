O evento vai acontecer no Parque da Saudade - Foto: Chico de Assis

O evento vai acontecer no Parque da SaudadeFoto: Chico de Assis

Publicado 19/02/2025 15:44

Barra Mansa - Na próxima segunda-feira, dia 24, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), em parceria com a empresa MLaydner Saneamento, irá promover a 2ª Oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico. O encontro vai acontecer no Parque de Saudade e terá a presença da equipe diretiva do Saae; da engenheira de recursos hídricos e meio ambiente Thaís Lima; e do engenheiro sanitarista Diego Sebastian Souza.



Com os eixos ‘Abastecimento de Água’, ‘Esgotamento Sanitário’ e ‘Drenagem Urbana’, a oficina terá o objetivo de apresentar o prognóstico das ações em saneamento básico do município, para alcance das metas do Marco do Saneamento, visando à universalização dos serviços. A reunião será aberta ao público, possibilitando que as pessoas possam participar e opinar.



O coordenador de Planejamento do Saae, Ricardo Costa, destacou que a iniciativa é de suma importância para Barra Mansa. “Nós do Saae consideramos essas oficinas e todos os serviços de prestação à população como valiosos para trabalharmos da melhor maneira no atendimento ao público e no cumprimento da legislação vigente”, disse.



No cronograma para este ano também estão programadas uma consulta pública em maio e uma audiência pública no mês de junho.



SERVIÇO

2ª Oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico de Barra Mansa

Data: 24 de fevereiro (segunda-feira)

Hora: 13h

Local: Parque Natural Municipal de Saudade – Rua Elza Maria de Amorim, 3538, Saudade, Barra Mansa.