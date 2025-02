Pendências poderão ser informadas por SMS, Whatsapp e e-mail - Foto: Felipe Vieira

Pendências poderão ser informadas por SMS, Whatsapp e e-mailFoto: Felipe Vieira

Publicado 18/02/2025 11:05

Barra Mansa - Com foco na dinamização e garantia de segurança para o envio de informações aos contribuintes, a Secretaria Municipal de Finanças de Barra Mansa, por meio da Gerência de Dívida Ativa, está implantando modelos-padrão para a notificação das pendências tributárias. As comunicações oficiais serão realizadas por meio do envio de mensagens via e-mail, SMS e WhatsApp.



Os novos modelos de notificação serão utilizados para informar os contribuintes quanto à inscrição em dívida ativa, parcelamento em atraso e protesto/execução fiscal. As mensagens devem conter alguns elementos para garantir a sua autenticidade, como CPF do contribuinte (com parte dos dígitos oculta), identificação da Prefeitura, da Secretaria de Finanças e da SARA (assistente virtual que realiza atendimentos por meio do WhatsApp) e o e-mail da Gerência de Dívida Ativa (ger.dividaativa@barramansa.rj.gov.br) como remetente das mensagens enviadas nesse formato.



Todas as mensagens passarão por um acompanhamento por parte da equipe, desde o agendamento do envio até a confirmação de recebimento. Através dos indicadores, será possível também determinar quais os principais públicos alcançados com a interação.



O gerente de Dívida Ativa, Pascoal Cardozo dos Santos, contou que a iniciativa visa garantir uma efetividade na comunicação com a população. “Muitas vezes os contribuintes recebem a notificação e não se manifestam mostrando intenção de resolver a situação. Então, nós tivemos essa ideia de modernizar o serviço da Gerência de Dívida Ativa, por meio dos canais virtuais. Essas ferramentas virtuais vão permitir uma interação mais direta, facilitando para que o contribuinte esteja ciente de sua dívida e consiga quitá-la com o município”, destacou Pascoal, informando ainda que nenhum boleto ou guia de pagamento será enviado através de mensagem.



O secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, ressaltou que a padronização traz uma segurança maior para o contribuinte. “Como as mensagens serão padronizadas quanto ao conteúdo e identidade visual, a pessoa vai saber a quem recorrer. Além de toda a praticidade dos recursos virtuais, nós conseguimos garantir economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário enviar cartas. Outro benefício aos contribuintes é que eles não precisarão se deslocar até a Prefeitura, sobretudo neste período de temperaturas tão altas”, expressou Leonardo.



Para outros esclarecimentos sobre o assunto, o contribuinte pode entrar em contato com a SARA pelo WhatsApp: (24) 2106-3400. Também é possível obter informações através do e-mail da Gerência de Dívida Ativa: ger.dividaativa@barramansa.rj.gov.br.