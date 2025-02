O serviço foi executado por conta de um rompimento em tubulação de água potável - Foto: Divulgação/PMBM

O serviço foi executado por conta de um rompimento em tubulação de água potávelFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 16/02/2025 20:34

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), está realizando neste domingo, dia 16, uma manutenção emergencial na Avenida Três de Outubro, no bairro Jardim Boa Vista. O serviço está sendo executado por conta de um rompimento em tubulação de água potável.



De acordo com a Saae, logo que o problema foi reportado, os técnicos foram deslocados para o local para iniciar o reparo. “Recebemos um chamado para o ocorrido e de imediato iniciamos os serviços. Nós tivemos um rompimento de uma tubulação nas proximidades do antigo Rango”, explicou o diretor do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca.



Ainda segundo a autarquia, por conta dos transtornos causados, há a necessidade de os moradores economizarem água. “Tivemos o comprometimento de uma tubulação de ferro fundido, de 200 milímetros. Diante do fato, o abastecimento do Centro, Santa Rosa, parte do Ano Bom, Apóstolo Paulo, Monte Cristo e Jardim América será afetado e com isso, reforçamos a importância do uso consciente da água e a necessidade de evitar o desperdício, pois os serviços têm previsão de conclusão por volta das 15h e a distribuição de água será restabelecida gradualmente”, informou Zeca.