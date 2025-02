Residentes da Vila Vicentina praticaram exercícios físicos nessa sexta-feira, dia 14 - Foto: Paulo Dimas

Publicado 14/02/2025 14:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) realiza às sextas-feiras, um trabalho de atividade física e socialização com idosos atendidos pela Instituição de Longa Permanência (ILPI) – Vila Vicentina, no bairro Ano Bom. Nesta sexta, dia 14, aproximadamente dez idosos participaram da ação feita pela professora de educação física da Pasta, Gabriela Fonseca. A unidade conta com cerca de 40 idosos.



A professora, Gabriela Fonseca, enfatizou como é importante para os idosos vivenciarem este momento de atividade e entretenimento. “Faz um ano que exercemos este trabalho com os idosos aqui, para trazer uma alegria e incentivar a mobilidade deles. Sabemos que alguns estão debilitados, mas os tratamos com o total carinho e cuidado que merecem. Nosso trabalho busca seguir a determinação de nosso prefeito Luiz Furlani que é atender as pessoas com todo respeito e dignidade”, frisou.



A supervisora administrativa da Vila Vicentina, Gilvania da Cruz, destacou o apoio dado pela prefeitura à instituição. “Agradecemos o apoio e o suporte da Prefeitura de Barra Mansa, que vem aqui e faz com que nossos idosos tenham uma diversão, uma interação maior entre eles. São poucos minutos que os ajudam a movimentar o corpo e trabalhar a cabeça deles”, disse Gilvania acrescentando ainda que após a pandemia, a instituição necessita ainda mais de doações, principalmente de materiais de limpeza e fraldas.



Quem quiser contribuir com a Vila Vicentina, pode entrar em contato através dos números (24) 3323-2984 ou WhatsApp (24) 99962-4764.