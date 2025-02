Barra Mansa intensifica a campanha de vacinação da febre amarela - Foto: Divulgação/PMBM

Barra Mansa intensifica a campanha de vacinação da febre amarelaFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 13/02/2025 14:25

Barra Mansa - Com a chegada do carnaval e outros feriados nacionais, a Prefeitura de Barra Mansa está intensificando as ações de orientação e prevenção à febre amarela. Em um alerta à população, a Secretaria de Saúde destaca a importância de adotar medidas de proteção e da vacinação, especialmente para aqueles que planejam viajar para áreas com registro de transmissão da doença ou para regiões rurais e de mata.



Durante o período sazonal da doença, que vai de dezembro a maio, os índices de transmissão aumentam, com destaque para estados como São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. “A Febre Amarela é causada por um arbovírus, transmitido principalmente por mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus e Sabethes, afetando tanto primatas não-humanos, que são os macacos e os micos, quanto humanos. A doença pode ter uma evolução abrupta e apresenta altos índices de letalidade na forma grave. Com isso nós, da Vigilância Ambiental, reforçamos a importância de adotar medidas preventivas para proteger a saúde e aproveitar os feriados de forma segura”, explicou a veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges.



Ainda segundo a veterinária, o Rio de Janeiro não é caracterizado como região endêmica. “Nosso Estado não registra casos de febre amarela desde janeiro de 2019, quando foi detectado em um macaco, entretanto casos recentes em regiões próximas acendem o nosso alerta e precisamos intensificar as ações preventivas como a vacinação e demais medidas”, reforçou Millena.



De acordo com a enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, estar com o esquema vacinal atualizado é fundamental. “Pedimos que a população verifique a carteira de vacinação e procure as Unidades de Saúde com pelo menos 10 dias de antecedência. Essa precaução é vital para evitar a exposição a áreas e situações de risco sem a proteção necessária”, alertou.



Além da vacinação, medidas complementares são fundamentais para a proteção individual e coletiva. A população deve utilizar repelentes adequados na pele e nas roupas; evitar áreas de mata ou rurais sem a vacina; usar roupas longas, leves e de cores claras; dormir em locais com mosquiteiros ou ar-condicionado e manter a limpeza dos ambientes, eliminando possíveis criadouros de mosquitos, como água parada.



Em caso de sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas ou vômitos, é imprescindível buscar atendimento médico e informar sobre a potencial exposição a áreas de risco.



As vacinas estão disponíveis em Barra Mansa, das 08h às 14h, nas seguintes unidades:

- Segunda-feira: USF Júlio Caruso (Boa Vista III) e USF Ano Bom

- Terça-feira: USF Ano Bom

- Quarta-feira: Clínica da Família (Vista Alegre) e UBS Centro

- Quinta-feira: Clínica da Família (Vista Alegre) e USF Júlio Caruso (Boa Vista III)

- Sexta-feira: UBS Centro



É importante lembrar que os usuários devem apresentar o cartão de vacina e o cartão do SUS para receber a imunização.