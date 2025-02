O processo seletivo será para vagas temporárias na área da educação - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 14/02/2025 10:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa vai abrir processo seletivo para contratações temporárias à Educação. Serão 81 vagas para preenchimento imediato e 582 para formação de cadastro de reserva. O edital será publicado nesta sexta-feira, dia 14, no Portal da Transparência (portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br). O processo seletivo destina-se, exclusivamente, a substituir vagas temporárias, por motivos de afastamentos diversos, por licença médica, decisão judicial e outras.

Não se destina a suprimento de vagas definitivas, que serão supridas pelos aprovados no concurso público já realizado.

Os aprovados no último concurso público estão sendo chamados para exame admissional. Apesar da convocação dos aprovados, em andamento, ainda há carência de vagas temporárias a serem supridas.



A secretária de Educação, Fátima Lima, destaca que o processo seletivo foi determinado pelo chefe do Executivo. “O olhar que o prefeito Furlani tem sobre a Educação é especial. Ele está disposto e empenhado a sanar todas as carências das nossas 69 unidades de ensino municipais, entre creches e escolas. Entende que a Educação transforma e que o magistério é uma das profissões essenciais. Podem vir novas tecnologias, mas a interação entre o educador e o estudante transforma, edifica”, destacou Fátima.



A secretária ainda explicou que serão preenchidas vagas temporárias para 25 diferentes funções. "As oportunidades são para assistente social, agente de apoio, auxiliar de recreação, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, disciplinário, intérprete de Libras, monitor escolar, orientador pedagógico, professor de Administração, professor de Contabilidade, professor de Ciências, professor de Matemática, professor de Língua Portuguesa, professor de Ética e Cidadania, professor de Arte, professor de Educação Física, professor de Geografia, professor de História, professor de Informática, professor de Inglês, professor de séries iniciais, psicólogo, psicopedagogo e secretário escolar", enumerou.



As informações sobre inscrição para concorrer às vagas serão divulgadas nesta sexta-feira (14), no edital que estará disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.