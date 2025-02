As alterações valem a partir desta sexta-feira, dia 14 - Foto: Paulo Dimas

Publicado 14/02/2025 17:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, implementou, nesta sexta-feira (14), uma alteração importante para melhorar o trânsito no Centro da cidade. Com a mudança, as operações de carga e descarga foram transferidas da Rua José Martorano – ao lado das Lojas Americanas – para a Rua José Marcelino de Camargo.



"Com o apoio do prefeito Furlani, nós fizemos uma mudança importante para melhorar o trânsito do Centro. Mudamos o local das cargas e descargas e já percebemos que as ruas estão mais organizadas e com trânsito mais fluido. Nosso objetivo é facilitar o dia a dia de todos e tornar as vias mais seguras", frisou Abreu, ressaltando que as vias estão sinalizadas para orientar os condutores.



O prefeito Luiz Furlani passou pelo local durante a manhã para acompanhar de perto os resultados e confirmar que as alterações estão surtindo efeito. "Após inaugurarmos a Avenida Roosevelt, identificamos um congestionamento nos horários de pico. Estudamos a situação e agimos. Retiramos a carga e descarga do ponto antigo e criamos uma nova faixa na Rua José Martorano. Agora, o fluxo de veículos está muito mais ágil para quem circula no Centro", declarou o prefeito.