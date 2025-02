As obras estão na fase de pavimentação - Foto: Chico de Assis

Publicado 14/02/2025 17:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa avança com a reforma da Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom. A área de lazer e convivência foi concretada nesta sexta-feira (14) para receber o novo piso de pedras portuguesas. O local ainda terá playground infantil, novos bancos, paisagismo e iluminação de LED.



De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, já foram concluídas as instalações elétricas e o piso central está em andamento para receber o playground. “Nós também estamos trabalhando na reforma dos canteiros. O espaço está sendo revitalizado para maior usabilidade. Essa praça é localizada em um dos pontos mais importantes da nossa cidade, com um fluxo grande de pessoas. Em breve, teremos um espaço moderno e com estrutura para todos”, explicou Eros.



O prefeito Luiz Furlani diz estar feliz pela retomada dos trabalhos e lembrou que a área do playground terá grades de proteção para a segurança das crianças. "Desde quando assumi, com a então paralisação das obras, a revitalização desse importante espaço público foi uma das minhas prioridades. Hoje, estou muito feliz com o avanço dos trabalhos no coração do bairro Ano Bom", concluiu o prefeito.