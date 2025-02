O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Furlani, nesta sexta-feira, dia 14 - Foto: Chico de Assis

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Furlani, nesta sexta-feira, dia 14Foto: Chico de Assis

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu nesta sexta-feira, dia 14, a visita do secretário estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes. O objetivo do encontro, no gabinete do chefe do Executivo, foi alinhar os últimos detalhes para a inauguração de dois laboratórios de iniciação científica nas Escolas Municipais Vereador Paulo Basílio, na Vila Nova, e Prefeito Marcello Drable, no bairro Ano Bom. Os espaços devem ser entregues dentro de dois meses.



Anderson Moraes destacou que o governador Cláudio Castro pediu para que todos os órgãos ligados à Secretaria, entre eles Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) e Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), ampare os municípios, entre eles Barra Mansa.



"Estamos à disposição para o que o prefeito Furlani precisar. Estaremos aqui nos próximos meses para inaugurar os laboratórios de iniciação científica com equipamentos da mais avançada tecnologia, que poderão ser utilizados tanto pelas unidades de ensino onde estiverem, quanto para as demais escolas públicas e particulares. Serão uma referência. Além disso, através da Faperj vamos amparar a cidade tanto no que se refere à pesquisa como em incentivos para melhorar toda a cadeia produtiva de Barra Mansa”, ressaltou o secretário, que também é deputado estadual licenciado.



O prefeito agradeceu a presença de Anderson e o apoio de Cláudio Castro. “O secretário e o governador são grandes parceiros de nossa cidade, sempre prontos para atender nossas demandas e potencializar nossas vocações produtivas, como a pecuária e a agricultura. Além disso, contribuem para a educação de nossas crianças e jovens”, concluiu Furlani.