Furlani visitou as áreas que terão obras de contençãoFoto: Yuri Melo

Publicado 16/02/2025 16:21

Barra Mansa - Na manhã do último sábado, dia 15, o prefeito Luiz Furlani fez uma visita técnica às encostas das Ruas Santa Bárbara (Vista Alegre); Melchior Porto Nunes (Verbo Divino); Projetada (Morro do Cruzeiro) e Elias Geraidine (Ano Bom), que ficaram comprometidas desde 2023, quando choveu na cidade mais de 150 milímetros em cerca de uma hora.



Em sua recente visita à Brasília, o chefe do Executivo conseguiu junto ao Governo Federal a liberação da verba para a construção de muros de contenção nessas localidades. As obras, avaliadas em R$ 17 milhões, serão executadas pela empresa Engeum Construções, com o apoio da Prefeitura.



Furlani frisou que esses serviços irão atender os pedidos das comunidades. “Muitas pessoas ficam preocupadas com a situação perto de suas residências. Isso era um grande problema em nossa cidade. Mas nesta semana eu consegui a liberação dos recursos junto ao Governo Federal para que, em até 30 dias, iniciemos as obras dos muros de contenção. Isso é uma vitória para o nosso município e, principalmente, para os moradores desses bairros”, destacou.



O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, pontuou o impacto das obras que transformarão a vida de quem mora nas áreas a serem contempladas com os serviços. “Estamos desde 2023 buscando com o Governo Federal a liberação para fazer essas obras e conseguimos através da interlocução do nosso prefeito Furlani. São intervenções de grande porte que fugiram da nossa capacidade orçamentária”, explicou.



Também presente na visita técnica, o coordenador de Obras da empresa Engeum, Nilo Sérgio, detalhou os próximos passos. “Hoje nós viemos conhecer os pontos. Recebemos previamente um projeto básico e agora faremos um estudo com topografia e sondagem para fazer a execução e iniciar as obras. Após essa ação vamos produzir um cronograma e levar à Prefeitura. A equipe já está pronta para vir e na segunda-feira (17) já iniciaremos o serviço de topografia nos quatro pontos”, revelou.



Também participaram das visitas os vereadores Pissula, Klévis Farmacêutico, Pastor Valter Fernandes e Eduardo Pimentel; os secretários de Planejamento Urbano, Manutenção Urbana e Comunicação Social, Eros dos Santos, Fanuel Fernando e Diego Raffide, respectivamente; além de representantes da Defesa Civil e da empresa que vai executar os serviços.



Trabalhos no Morro do Cruzeiro

Ainda neste sábado, dia 15, em visita realizada no Morro do Cruzeiro, o prefeito Furlani informou que, em breve, será finalizado o serviço realizado pela Prefeitura no mirante do bairro, situado na Rua Antônio Saúde. “Já autorizei que seja feita a contratação de uma empresa para terminar esse projeto de contenção e deixar o local maravilhoso, da forma que os moradores tanto esperam”, frisou.



Rua Oscar da Silva Marins

O prefeito Furlani e o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, também acompanharam de perto as obras na Rua Oscar da Silva Marins, em frente à Prefeitura. De acordo com o chefe da Pasta, o local receberá uma ‘nova cara’. “Vamos alargar a rua, dando mais conforto para os pedestres e condutores de veículos. Também vamos fazer um trabalho de paisagismo, deixando a rua mais bonita e aconchegante. As ações fazem parte dos cuidados que nosso prefeito tem com os munícipes”, contou Fanuel.