A visita percorreu todo o percurso da "Rota da Fé" - Foto: Felipe Vieira

A visita percorreu todo o percurso da "Rota da Fé"Foto: Felipe Vieira

Publicado 16/02/2025 16:18

Barra Mansa - Nesta última sexta-feira, dia 14, o prefeito Luiz Furlani esteve acompanhado de secretários municipais, vereadores e do chefe do executivo de Quatis, Aloísio D’Elias, reunido com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para discutir estratégias para fomentar o turismo religioso através da ‘Rota da Fé’. A iniciativa visa não apenas atrair visitantes, mas também fortalecer a economia local dos dois municípios envolvidos.



A visita técnica, que percorreu toda a Rota, teve como objetivo conhecer melhor os locais que compõem o roteiro, que se inicia na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no distrito de mesmo nome, até o Santuário de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. No caminho, estão igrejas e capelas no município de Quatis que compõem o circuito religioso.



Luiz Furlani ressaltou que o turismo religioso é uma expressão da fé que deve ser apoiada pelas gestões públicas. “O turismo religioso é movido com o propósito da fé. O que nos cabe como poder público é dar a estrutura necessária para que as pessoas possam vivê-la plenamente. Em tempos onde a tecnologia predomina, promover roteiros como este e o turismo rural representa uma enorme oportunidade de desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Vamos continuar trabalhando, pois nada supera a força do trabalho e a colaboração de parceiros comprometidos com esse projeto, como o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e a estrutura que o Sebrae está proporcionando - essencial para o sucesso. Estamos prontos para avançar”, afirmou o prefeito.



Durante o encontro, a coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, apresentou a metodologia que servirá de base para o desenvolvimento do roteiro, enfatizando a importância de ações conjuntas entre as prefeituras e o setor privado. “Trouxemos nossa equipe técnica para conhecer a rota, com a motivação de termos a oportunidade de pivotar o segundo roteiro no Estado focado em turismo religioso. Este é um trabalho a curto prazo, mas a formulação levará cerca de seis meses. Nossos desafios incluem engajar a iniciativa privada, pois o sucesso do roteiro depende de um esforço conjunto”, explicou Paola.



Bhella Santos, coordenadora de Turismo, Artesanato e Eventos de Barra Mansa, destacou os benefícios da Rota da Fé, que busca resgatar a cultura local e valorizar o patrimônio histórico. “Essa construção entre os distritos de Barra Mansa, Floriano e Amparo, com a cidade de Quatis é essencial para impulsionar o turismo religioso e fortalecer a economia local. Nosso objetivo é fomentar a produção de artesanato religioso, trazendo o Sebrae para capacitar a comunidade e assim formar empreendedores locais que sejam diretamente ligados ao dia a dia do circuito. Com isso, a Rota da Fé não só atrai turistas, mas também proporciona aos visitantes uma experiência espiritual e cultural autêntica”, afirmou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, celebrou a colaboração entre as prefeituras de Barra Mansa e Quatis e o Sebrae, mencionando a importância de conscientizar as comunidades sobre o projeto: “Este é um momento único e favorável, não apenas para os dois municípios envolvidos nesse projeto, mas para todo o Sul Fluminense, com prefeitos unidos pensando no propósito de alavancar toda a economia da região. Estamos também unindo forças com o Sebrae para impulsionar a economia e garantir o apoio das comunidades locais para o sucesso dessa iniciativa. Com iniciativas como a ‘Rota da Fé’, esperamos não apenas um incremento no turismo, mas também um resgate das tradições religiosas da região, promovendo um intercâmbio cultural e estimulando o desenvolvimento econômico, principalmente dos municípios envolvidos”, finalizou.