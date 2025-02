As aulas da rede municipal da cidade recebem novos horários - Foto: Felipe Vieira

Publicado 17/02/2025 17:12

Barra Mansa - Em virtude da forte onda de calor, com as temperaturas chegando a 41ºC e a sensação térmica no entorno dos 44ºC, a Secretaria de Educação tomou medidas para preservar os estudantes e servidores que trabalham nas unidades escolares. Até a quarta-feira, dia 19, todas as 69 unidades de ensino municipais, inclusive as creches, terão o horário de aula reduzido.



Os estudantes do turno da manhã entram às 7h e saem 10h30, mas as escolas permanecerão abertas até às 13h, caso algum aluno dos turnos da manhã ou da tarde queiram almoçar no local. Não haverá aula à tarde e à noite.



O prefeito Luiz Furlani destacou a necessidade da iniciativa. “Vamos restringir o horário de funcionamento das creches e escolas, incluindo a Creche Menino Jesus, para preservar a saúde das nossas crianças. Essa medida é necessária, mas reforço meu compromisso de climatizar todas as unidades de ensino municipais”, ressaltou Furlani.



Além da comunidade escolar, o coordenador de Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, alerta a população sobre a onda de calor e dá dicas para os próximos dias. Dentro das ações de Defesa Civil também estão os monitoramentos climatológicos, com base nos dados do Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro) e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), divulgados semanalmente na rede social da prefeitura (@barramansarj).



"Há uma previsão de temperatura elevada para os próximos dias e, com a baixa umidade, pode afetar diretamente as pessoas. Então, a recomendação é que as pessoas não se esqueçam de se hidratar, usem roupas leves, evite sair de casa nos horários de temperatura mais elevada e faça o uso do protetor solar”, explicou João Vitor, lembrando que a Defesa Civil já emitiu alertas via SMS para os moradores cadastrados no sistema do órgão.



Em caso de outros esclarecimentos sobre as unidades de ensino, os pais ou responsáveis podem entrar em contato através dos telefones da Secretaria de Educação: (24) 2106-3501 ou (24) 2106-3475.

Se o morador quiser receber os alertas da Defesa Civil de Barra Mansa, pode se cadastrar mandando um SMS para o número 40199. Em casos de emergência, o contato com a Defesa Civil é o telefone 199. Do Corpo de Bombeiros é o 193 e do Samu, o 192.



Saae-BM alerta para o uso consciente de água



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) também alerta a população sobre o uso consciente de água durante a onda de calor excessivo que afetará o Sul Fluminense entre esta segunda-feira, dia 17, e a quarta-feira, dia 19. É fundamental que os moradores adotem boas práticas, priorizando o uso essencial e evitando desperdícios.



De acordo com diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, as equipes da autarquia estão mobilizadas e trabalhando intensamente para minimizar tempo de reparo nos eventuais problemas nas redes de abastecimento da cidade. “Estamos empenhando um esforço contínuo para garantir que todos tenham acesso à água, mesmo diante do período que estamos enfrentando. Não se trata apenas de economizar, mas sim de assegurar o acesso à água necessária para as atividades básicas do dia a dia, destacou Zeca.



O diretor executivo do Saae-BM ressaltou ainda, que a demanda por água durante o verão costuma ser 35% maior em relação aos demais períodos do ano, o que significa um consumo acima do máximo que produzimos. “Para enfrentar essa situação, a colaboração de cada um dos moradores é imprescindível. Contamos com a conscientização de todos para que possamos atravessar este período de calor intenso, juntos”, acrescentou.



O Saae-BM recomenda algumas medidas simples, mas eficazes, que podem ser adotadas por todos:

- Evitar o uso de mangueiras para a limpeza de garagens, quintais e calçadas, preferencialmente, utilize baldes de água;

- Diminuir a duração dos banhos, priorizando um consumo mais racional;

- Reduzir a lavagem excessiva de veículos, optando por métodos mais sustentáveis;

- Fazer inspeções regulares nos imóveis para verificar possíveis vazamentos, que também podem contribuir para o aumento de valor conta.