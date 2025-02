Os carnês do IPTU 2025 estão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 17 - Foto: Cris Oliveira

Publicado 17/02/2025 09:57

Barra Mansa - A partir desta segunda-feira, 17 de fevereiro, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, está disponibilizando virtualmente os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao ano de 2025. Para ter acesso, o contribuinte deve entrar no site da Prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br) e clicar no ícone do IPTU, que se encontra em destaque na página. É possível fazer consulta através de número de CPF ou CNPJ, combinado com a inscrição do imóvel. Após inserir as informações necessárias, já é possível emitir o documento para pagamento.



Uma das novidades neste ano para facilitar o acesso à emissão da guia é a assistente virtual SARA, uma ferramenta de inteligência artificial. Basta o contribuinte enviar uma mensagem de texto para o WhatsApp (24) 2106-3400 e escolher a opção 1 (Secretaria de Finanças) e, em seguida, a opção IPTU.



A primeira parcela ou a cota única com desconto deverá ser quitada até o dia 15 de março, sendo possível realizar o pagamento por meio do PIX, tornando ainda mais rápido o processo. O município de Barra Mansa continua oferecendo a maior condição do Brasil: 30% de desconto para quem optar pelo pagamento em cota única e 15% para quem dividir. As demais parcelas terão como vencimento o 15º dia de cada mês. A Prefeitura ressalta que para ter direito aos descontos oferecidos é necessário que não haja pendências quanto ao pagamento de débitos.



O secretário de Finanças do município, Leonardo Ramos de Oliveira, informou que a expectativa de arrecadação com o IPTU deste ano gira em torno de R$ 35 milhões, o que representa uma quantia de enorme importância para a composição da receita tributária municipal. "O pagamento do IPTU em dia garante que nosso município permaneça com as contas equilibradas e, dessa forma, a Prefeitura possa iniciar, concluir e continuar desenvolvendo serviços e projetos de grande relevância. Todo o valor arrecadado fica sob responsabilidade dos cofres municipais, o que norteia todo o planejamento financeiro. Nós trabalhamos continuamente para otimizar os processos e facilitar o pagamento em dia dos contribuintes, afinal, quem ganha com tudo isso é a própria população", comunicou Leonardo.



Você quer parcelar?

As condições de parcelamento do IPTU 2025 são as seguintes:



- IPTU com valor maior ou igual a R$100,01: pode ser dividido em até 10 vezes, com 15% de desconto.

- IPTU com valor maior que R$50,01 e menor que R$100: pode ser dividido em 5 vezes, com 15% de desconto.

- IPTU com valor maior ou igual a R$25,01 e menor que R$50: pode ser dividido em 2 vezes.



O coordenador de Fiscalização Tributária, Erick Augusto Ferraz, revelou que estão sendo planejadas ações voltadas aos contribuintes que não poderão ser contemplados com os descontos neste ano. “A Prefeitura de Barra Mansa estuda a possibilidade de implantação de um programa em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com vantagens incríveis para que os contribuintes possam se regularizar junto ao município e consigam aproveitar as condições especiais de pagamento nos próximos anos”, contou.



Esclarecimento de dúvidas

O contribuinte que tiver alguma dificuldade para a realização do procedimento online, pode buscar o atendimento no setor de Arrecadação, no saguão da Prefeitura, e solicitar o serviço, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h30.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas junto à Secretaria de Finanças, por meio da SARA, do e-mail ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br ou pelos telefones: (24) 2106-3422 e 2106-3447.