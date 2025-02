Distribuição está sendo realizada em pontos estratégicos da cidade - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 17/02/2025 16:07

Barra Mansa - Com o objetivo de apoiar a população durante a onda de calor excessivo prevista para esta semana no Sul Fluminense, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), está distribuindo copos de água potável nos principais pontos de ônibus da cidade.



De acordo com o diretor executivo do Saae, José Geraldo dos Santos, o Zeca, a medida visa garantir o bem-estar dos cidadãos em um período em que as temperaturas poderão ultrapassar os 40°C, entre esta segunda-feira, dia 17, e a quarta-feira, dia 19. "Os copos de água potável estão sendo distribuídos em pontos estratégicos de ônibus, facilitando o acesso da população à hidratação em um momento tão crítico. Os locais de distribuição são a Avenida Dário Aragão, a Rua José Marcelino de Camargo – atrás da Lojas Americanas; e a Rua Presidente Getúlio Vargas, na Beira Rio", informou.



Ainda de acordo com Zeca, a iniciativa reflete o compromisso do Poder Executivo em priorizar as ações que ligadas à saúde dos munícipes. “Por determinação do prefeito Luiz Furlani, a saúde e o conforto da população estão em primeiro lugar. Diante disso, nesses dias de calor intenso nós iremos auxiliar os moradores e garantir que todos tenham acesso à água potável e possam se manter hidratados”, completou.



A Prefeitura orienta a população a se cuidar, buscando alternativas para evitar a exposição prolongada ao sol e a adoção de boas práticas, priorizando o uso essencial e evitando desperdícios, especialmente em horários de pico de calor.