Moradores da Região Sul contam comum novo ponto de coleta - Foto: Felipe Vieira

Publicado 19/02/2025 13:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, deu mais um passo importante na descentralização dos exames laboratoriais e melhoria no atendimento à população. Nesta quarta-feira, dia 19, os moradores da Região Sul passaram a contar com um novo ponto de coleta, localizado na Policlínica Sirene I Boa Sorte, na Rua Getúlio Borges Rodrigues.



No último mês, o Centro de Especialidades Médicas da Região Leste também passou a realizar os exames. Antes, os procedimentos eram feitos apenas no laboratório central, no bairro Ano Bom. Além da descentralização dos exames, após os procedimentos, realizados das 7h às 9h, é oferecido o desjejum aos pacientes.



As mudanças foram bem recebidas pelos munícipes, que foram informados previamente sobre as novidades. "A oferta de exames aqui no Boa Sorte foi muito boa para todos, pois evita que tenhamos que acordar muito cedo e diminui muito o tempo na fila. Cheguei aqui com poucas pessoas na minha frente e recebi um bom atendimento, então, essa mudança foi excelente", elogiou a moradora Meire Ellen Naves Gonçalves Gurnd.



Também residente na Região Sul, no bairro Piteiras há mais de 60 anos, a paciente Marilza Helena da Silva Oliveira aprovou as medidas adotadas pelo governo municipal. "Eu quero agradecer o nosso prefeito Furlani pela consideração com a população. Agora nós não precisamos ir até o Ano Bom para fazer nossos exames. Estamos aqui no bairro, sem precisar de ônibus e com fácil acesso. Agora, rapidinho, nós fizemos nossos exames", agradeceu.



Os atendimentos na Policlínica Sirene I Boa Sorte são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, por ordem de chegada, para moradores dos bairros: Boa Sorte, Piteiras, Jardim Primavera, Monte Cristo, Nova Esperança, Santa Clara, Goiabal, Santa Lúcia, São Luiz, Roselândia e São Pedro.



O horário de funcionamento para coleta de exames é o mesmo no Centro de Especialidades da Região Leste, onde realiza os procedimentos há cerca de um mês. A realização dos procedimentos no local também agradou os pacientes que frequentam a unidade de saúde. Eles destacam a celeridade e conforto proporcionado pela proximidade ao local de atendimento.



"Eu sou moradora da Vila Principal. Antes do serviço ser oferecido aqui no Centro de Especialidades Médicas eu tinha que acordar às 4h da manhã e enfrentar fila. Agora, somos atendidos sem filas, não precisamos de agendamento e é rápido. Somos muito bem acolhidos", disse a paciente Delma Rodrigues.



Acolhimento com café da manhã



Além do avanço na descentralização, nesta quarta-feira, as unidades de saúde também ampliaram o acolhimento com um café da manhã para os pacientes que realizam exames de sangue. A iniciativa foi elogiada pelos frequentadores, que destacaram a atenção e carinho no atendimento.



"O atendimento foi muito bom e a acolhida, ótima. Nós ficamos 12h em jejum para a realização do exame e agora, a oferta do café contribui para nós saciarmos a nossa fome", afirmou a paciente Patrícia Marcondes Vieira, que foi atendida na unidade de saúde do bairro Ano Bom.



O prefeito Luiz Furlani reitera o compromisso do poder Executivo em garantir um atendimento de qualidade e acessível para todos. "Nosso objetivo é aproximar os serviços de saúde da população, facilitando o acesso e melhorando o atendimento a cada paciente", afirmou o prefeito, enfatizando a importância dessas iniciativas para a qualidade de vida dos munícipes. "Com essas ações, nós reafirmamos a nossa missão de cuidar da saúde e bem-estar da população, promovendo serviços cada vez mais próximos e humanizados", finalizou Furlani.