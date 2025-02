As intervenções estão sendo feitas no Centro e no Ano Bom - Foto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 19:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, intensificou nesta semana os trabalhos de pintura e sinalização viária nas ruas João Valiante, no bairro Ano Bom, e Luís Ponce, no Centro da cidade. Essas ações têm como objetivo aprimorar a orientação para motoristas e pedestres, garantindo um trânsito mais seguro e organizado nas regiões de maior fluxo.



As melhorias incluem a pintura de faixas de pedestres, demarcação de vagas de estacionamento e instalação de placas indicativas. Os trabalhos foram realizados em locais próximos a estabelecimentos comerciais, escolas e serviços públicos, onde a circulação de pessoas é constante.



O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, falou da relevância dessas intervenções. “A implementação de uma sinalização viária clara e eficiente é essencial para prevenir acidentes e assegurar a fluidez do tráfego. Esse planejamento reflete o compromisso do prefeito Luiz Furlani com o desenvolvimento da nossa cidade, promovendo melhorias que impactam positivamente a vida dos cidadãos”, declarou Abreu.



Além das intervenções nas ruas João Valiante e Luiz Ponce, a Prefeitura já realizou melhorias na sinalização viária em outras localidades. O cronograma de revitalização continuará contemplando diversas regiões, assegurando que a cidade se beneficie de um trânsito mais seguro e eficiente.